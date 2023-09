O que fazer quando reprovar na prova do Detran para tirar CNH

Prova do Detran – Reprovar na prova prática do Detran é uma experiência frustrante que muitos aspirantes a motoristas enfrentam, mas não é o fim do mundo. Entender as opções disponíveis após o insucesso no exame e conhecer os mecanismos de avaliação pode ser o segredo para virar o jogo e, finalmente, conquistar a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Reprovou no Detran?

Se você está entre os que não conseguiram passar na prova prática, a primeira coisa que deve fazer é manter o ânimo. Com a legislação atualizada desde 2021, você não precisa mais aguardar 15 dias após a divulgação do resultado para remarcar a prova. Contudo, é prudente agir rápido para encontrar um horário adequado para o novo exame, já que a alta demanda pode tornar o agendamento um desafio.

A primeira etapa para retomar o processo é acessar o site do Detran do seu estado para emitir a guia de reteste. O pagamento da respectiva taxa é um pré-requisito para agendar a nova data. Atente-se para não perder tempo e assegurar uma data que seja conveniente para você, dado que a alta procura muitas vezes causa demora no agendamento.

Conhecer os critérios de avaliação também é crucial para quem deseja sair bem-sucedido na próxima tentativa. O examinador avalia a capacidade do candidato de dirigir de maneira segura e está atento a faltas que possam comprometer a segurança no trânsito. Há quatro tipos de faltas categorizadas pelo nível de gravidade: eliminatórias, que levam à reprovação imediata; graves, que somam três pontos negativos; médias, responsáveis por dois pontos negativos; e leves, que acrescentam um ponto negativo. Atingir ou ultrapassar quatro pontos negativos, ou cometer uma falta eliminatória, resultará em reprovação. Para categorias de CNH como B, C, D e E, se o candidato falhar na primeira etapa da baliza, ele é automaticamente reprovado, sem direito a realizar o teste de percurso em via pública.

Detalhes sobre o processo

Após o novo exame, o candidato recebe imediatamente o resultado em uma guia. Se aprovado, a Permissão para Dirigir (PPD) será emitida em até 15 dias após a confirmação da aprovação. A responsabilidade da emissão da CNH provisória recai sobre a autoescola com a qual você firmou contrato. Você terá a opção de receber o documento em casa ou retirá-lo diretamente na instituição de ensino.

Deste modo, mesmo que a reprovação inicial seja um momento difícil, ela não precisa ser encarada como uma derrota definitiva. Com preparação adequada, foco e rapidez nas etapas burocráticas, é completamente possível reverter o quadro e conseguir sua CNH. Além de saber o que fazer após um resultado negativo, é fundamental que você escolha a melhor data para o novo exame, estude com afinco, pratique intensamente e, como se costuma dizer, coloque a mão na massa. Afinal, o processo pode ser árduo, mas a recompensa de conquistar a independência ao volante é certamente valiosa.

