Ninguém esperava que esta marca de tempero fosse proibida pela Anvisa

Recentemente, uma notícia voltou à tona, chocando consumidores que não se lembravam ou simplesmente desconheciam o caso, onde a Anvisa proibiu a venda de um lote de tempero, por encontrar sérios indícios de falta de controle sanitário no produto, causando insegurança em relação à confiabilidade dos produtos alimentícios disponíveis no mercado pela marca em questão. Saiba mais detalhes sobre o alarmante caso, a seguir.

Anvisa proibiu venda e produção de tempero de marca nacionalmente conhecida pelos consumidores. | Foto: Montagem / Reprodução

Tempero suspeito em xeque

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa, é um órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde, encarregado de regulamentar e monitorar diversos aspectos relacionados à saúde pública no Brasil.

Recentemente, uma notícia do passado voltou à tona, chocando consumidores que não se lembravam ou simplesmente desconheciam o caso, onde a Anvisa proibiu a venda de um lote de tempero, por encontrar sinais sérios de falta de controle de higiene no produto, gerando assim preocupações e dúvidas sobre a segurança dos produtos alimentícios disponíveis no mercado. Saiba mais detalhes sobre o alarmante caso, a seguir.

Leia mais: Espanto! Anvisa multou estas 4 marcas famosas; entenda o motivo

O caso da pimenta contaminada

No caso em questão, a proibição ocorreu em 2017, quando a Anvisa detectou pelos de roedores em um lote de pimenta-preta do reino moída. Este lote específico foi fabricado pela empresa ‘Produtos Alheiro Ltda’ em 1º de março de 2016, com data de validade até dezembro de 2019. O caso ocorrido há seis anos envolveu lotes específicos de produtos que foram retirados do mercado, após ordem expressa da agência da proibição da venda e distribuição dos lotes com irregularidades.

Mesmo ano, outros temperos

Por coincidência ou não, no mesmo ano a Anvisa proibiu a distribuição e comercialização de produtos alimentícios similares ao do caso envolvendo pelos de roedores. Desta vez, a agência tomou medidas semelhantes em relação a duas marcas de páprica devido a resultados insatisfatórios em análises de segurança. Uma das marcas afetadas foi a “Páprica doce de 15g” da marca “Mestre Cuca” (lote 160815, validade 25/08/17) e a outra foi a “Páprica de 50g” da marca “Kitano” (lote H2L-H6EJ, validade 14/05/17).

A Anvisa identificou a presença de ocratoxina, uma substância tóxica produzida por fungos, em níveis acima do limite máximo autorizado. Nesse caso, as empresas responsáveis, FFAMM Comercial de Alimentos Ltda e General Mills Brasil Alimentos Ltda, foram obrigadas a recolher os lotes afetados do mercado.

O que fazer se encontrar alimento suspeito?

É importante destacar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), se um consumidor encontrar qualquer corpo estranho em um alimento, ele tem direito à troca do produto, devolução do dinheiro e ressarcimento de despesas médicas em caso de danos à saúde.

O papel da Anvisa na saúde do consumidor

É importante entender o papel da agência reguladora enquanto responsável pela prevenção e controle de riscos à saúde pública relacionados ao consumo de produtos e à prestação de serviços. Ela opera no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como missão garantir a segurança, qualidade e eficácia dos produtos e serviços que possam afetar a saúde da população.

Apesar de nos casos mencionados acima citarmos proibições de produtos alimentícios, é frequente a ação da Anvisa em medidas contra irregularidades em produtos de cosméticos, por exemplo, como escovas definitivas, e até em medicamentos, como o caso da proibição da medicação Melatonina para menores de 16 anos de idade.

Leia também: Você comeu este chocolate PROIBIDO pela Anvisa sem saber