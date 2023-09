Quem tem estas 2 moedas de 10 centavos carrega uma pequena fortuna no bolso

Talvez você não saiba, mas algumas das moedas brasileiras que passam pelas suas mãos todos os dias podem valer muito mais do que você imagina. Muitas desses tesouros acabam sendo subestimados por falta de conhecimento. No entanto, se você ficou curioso com a possibilidade de estar guardando uma verdadeira fortuna em seu cofrinho ou na gaveta empoeirada, continue a leitura e saiba algumas particularidades de moedas de 10 centavos que irão te impressionar devido o seu alto valor.

Conheça duas moedas de 10 centavos que podem valer bem mais do que você imagina! | Imagem: reprodução / TikTok (@rnfcolecoes)

Douradinha da prosperidade

Se você é daqueles que têm o hábito de acumular moedas em casa ou costuma carregá-las nos bolsos, é hora de fazer aquela checagem bem minuciosa por todo o canto possível, pois se achar alguma em especial pode ser que sua sorte financeira, enfim, mude.

Desta forma, vale a pena conferir se algumas delas não se enquadram na categoria das tão cobiçadas por colecionadores.

Desta forma, vale a pena conferir se algumas delas não se enquadram na categoria das tão cobiçadas por colecionadores. Dois exemplos notáveis de moedas raras de 10 centavos merecem destaque. Essas moedas fazem parte do catálogo de moedas raras brasileiras e podem surpreender você, como revelaremos, em detalhes, a seguir.

O valor oculto de moedas de 10 Centavos

A primeira delas, datada do ano 2000, possui uma circulação de quase 274 milhões de unidades. Uma moeda em perfeito estado de conservação, classificada como ‘MBC’, pode alcançar o valor de R$ 20, enquanto uma moeda ‘soberba’ pode chegar a R$ 110. Se for considerada uma verdadeira ‘flor de cunho’, seu valor pode subir para R$ 250.

A segunda moeda é ainda mais rara, tendo sido cunhada em 1999, com apenas 9,6 milhões de unidades em circulação. Neste caso, uma moeda em estado ‘MBC’ pode valer R$ 30, enquanto uma moeda ‘soberba’ pode atingir R$ 170. Se for classificada como uma autêntica ‘flor de cunho’, seu valor pode chegar a R$ 400.

A moeda de 5 centavos que vale quase R$ 1 mil

Além dessas duas moedas, existe também o caso intrigante das moedas de 5 centavos, que podem valer quase R$ 1.000. Essas moedas estão se tornando cada vez mais raras, mas ainda são usadas diariamente como troco. Se você é do tipo que costuma guardar moedas em um cofrinho, essa prática pode estar prestes a compensar.

Quer um exemplo? As moedas produzidas em uma quantidade massiva de 230 milhões de unidades podem valer R$ 1,50 em estado ‘MBC’, R$ 7 caso estejam em condição ‘soberba’, e R$ 25 se forem consideradas ‘flores de cunho’. No entanto, é importante mencionar que o valor pode aumentar consideravelmente se a moeda apresentar o defeito conhecido como ‘Brasil duplo’ na face onde está representada a figura de Tiradentes.

Confira, logo abaixo como identificar uma moeda rara, de acordo com o tiktoker ‘RNF Coleções’.

Olhe os seus bolsos!

Portanto, antes de subestimar o valor das moedas que você possui, vale a pena fazer uma análise mais detalhada. Quem sabe você não está carregando uma pequena fortuna no seu bolso ou no seu cofrinho?

