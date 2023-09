ChatGPT falso circula na internet e tem um objetivo: roubar você

ChatGPT malicioso – Uma sofisticada forma de malware para Android, que chega a dispositivos por meio de versões falsificadas de aplicativos populares, está preocupando autoridades e especialistas em segurança cibernética. Esse malware não só pode acessar dados sensíveis, mas também dá a hackers a capacidade de controlar dispositivos infectados. Mas como essa ameaça funciona e qual é sua extensão?

O malware DogeRAT atinge dispositivos Android e é disseminado por meio de versões falsas de aplicativos populares, incluindo o ChatGPT. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Cuidado com o ChatGPT falso

De acordo com um comunicado emitido pelas autoridades indianas, a ameaça cibernética é um Trojan de acesso remoto denominado DogeRAT. O Ministério da Defesa da Índia alerta que um número significativo de pessoas já foi afetado pelo problema no país. O malware, uma vez instalado no dispositivo da vítima, obtém acesso a uma ampla gama de informações, que vão desde contatos e mensagens até credenciais bancárias. Além disso, o programa malicioso pode executar várias ações nos dispositivos infectados, como enviar spam, realizar pagamentos não autorizados, alterar arquivos e até rastrear a localização da vítima, conforme indica a nota oficial.

Veja também: ChatGPT começa a ser bloqueado por vários sites

A ameaça foi inicialmente identificada por uma startup de segurança cibernética chamada CloudSEK, conforme relatado pelo Techcrunch. Em maio, essa empresa afirmou que o malware tinha como alvo não apenas usuários comuns, mas também clientes de diversos setores, incluindo o financeiro. Mesmo que a ameaça tenha afetado fortemente a Índia, os especialistas advertem que o malware tem potencial para atingir usuários globalmente. Segundo as informações reveladas, um grupo de cibercriminosos utilizou a plataforma de mensagens Telegram para disseminar versões falsificadas dos aplicativos infectados, expandindo a ameaça além de apenas uma versão adulterada do aplicativo ChatGPT. Outros aplicativos populares, como versões falsas do YouTube, Netflix e Instagram, também foram usados como veículo para a disseminação do Trojan.

Para se proteger, as autoridades indianas sugerem algumas práticas de segurança. A primeira recomendação é evitar o download de aplicativos de plataformas de terceiros que não sejam verificadas. Além disso, é fundamental manter os dispositivos atualizados com os últimos patches de segurança disponíveis para o sistema operacional Android.

Aumento nos ataques virtuais

É importante frisar que a Índia tem vivenciado um aumento significativo em ataques cibernéticos. O país é atualmente o segundo maior mercado de internet do mundo, atrás apenas da China, e o ministério indiano de Tecnologia da Informação registrou um salto de 171% em ameaças cibernéticas que afetam departamentos governamentais desde 2018.

Nesse cenário, o surgimento de um malware tão poderoso e intrusivo como o DogeRAT reforça a necessidade de usuários e autoridades ficarem cada vez mais vigilantes. Os especialistas em segurança cibernética alertam que essa nova forma de ataque pode ser apenas a ponta do iceberg em uma série de ameaças mais sofisticadas, que podem ter repercussões globais. A evolução das táticas de cibercriminosos torna cada vez mais imperativo que os usuários adotem práticas de segurança rigorosas para proteger suas informações e dispositivos. O caso também serve como um chamado para que empresas de tecnologia intensifiquem seus esforços na criação de sistemas mais seguros e na educação dos usuários sobre os riscos associados ao mundo digital.

Veja também: ChatGPT nos estudos: aprenda a fazer mapas mentais