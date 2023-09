Clientes com nome sujo podem receber Pix de mais de R$ 4.875,00 (Nubank)

Pix do Nubank? A revolução bancária não tradicional trazida pelas fintechs acaba de ganhar mais um capítulo com uma mudança significativa nas ofertas de empréstimos do Nubank. E se você pudesse utilizar o dinheiro que já tem na conta como garantia para tomar um empréstimo? Parece um paradoxo, mas é justamente essa inovação que promete tornar o processo de empréstimo mais acessível e conveniente para os clientes da empresa.

O Nubank oferece empréstimos com garantia, permitindo que os clientes usem seu dinheiro guardado para obter crédito com taxas competitivas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Crédito no Nubank

Desde outubro de 2022, o Nubank já vinha trilhando um caminho inovador ao permitir que seus usuários tomassem empréstimos utilizando dinheiro guardado como garantia, podendo chegar até o montante de R$ 5.000. Esse modelo já garantia taxas de juros bem mais competitivas que as oferecidas por bancos tradicionais. A nova fase desse sistema amplia ainda mais as possibilidades: agora, é possível usar o saldo total da conta como garantia para o empréstimo, adicionando uma camada de flexibilidade que não se via antes.

A alteração na forma como os empréstimos são concedidos representa uma estratégia que muda o jogo. Com ela, os clientes do Nubank podem agora optar por utilizar o montante total disponível em suas contas como garantia na hora de contratar um crédito. Esse valor fica congelado, mas não inerte, sendo automaticamente investido na modalidade de “Resgate Planejado”, um tipo de ativo de renda fixa que rende mais de 100% do CDI.

Outro destaque está na maneira como as prestações e o pagamento do empréstimo podem ser feitos. Os clientes têm a liberdade de dividir o montante em até 24 parcelas e podem escolher começar a pagar a primeira delas até 90 dias após a contratação do serviço. Durante esse período, o valor utilizado como garantia fica bloqueado, mas continua rendendo, o que adiciona um atrativo extra para os usuários que decidem optar por esse modelo de crédito.

Mas é preciso lembrar: o valor que pode ser liberado como empréstimo está atrelado à quantia que é utilizada como garantia. Para cada R$ 1.000 investidos nesse sistema, o cliente pode tomar até R$ 2.000 em crédito, claro, sujeito à análise de crédito feita pela fintech. E as taxas de juros? Elas iniciam em 1,35% ao mês, colocando essa modalidade como uma das mais competitivas do mercado.

Como contratar

Para contratar essa linha de crédito, os usuários do Nubank devem seguir um passo a passo dentro do aplicativo da empresa, disponível tanto para Android quanto para iOS. O processo inclui desde a simulação do empréstimo, escolha do número de parcelas e datas de pagamento, até a visualização do montante total a ser pago e a aceitação dos termos do contrato. Naturalmente, é crucial que os clientes estejam completamente cientes dos termos e condições, assim como das taxas de juros envolvidas, antes de tomar qualquer decisão financeira de peso.

Com essa mudança, o Nubank não apenas reforça seu compromisso com a inovação no setor financeiro, mas também oferece aos seus clientes uma alternativa de crédito mais flexível e potencialmente menos onerosa. É a tecnologia fazendo o dinheiro trabalhar de forma mais inteligente para o consumidor.

