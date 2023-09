Não é de hoje que os usuários de dispositivos móveis do Brasil apreciam com bastante vigor tudo que está relacionado à Apple. Foi anunciado que a nova versão do iOS — o iOS 17 será lançada ainda neste mês de setembro. Entretanto, por mais que hajam várias funcionalidades que serão integradas ao aplicativo — algumas vão ficar de fora pelo menos neste primeiro momento. Saiba quais são as novas funções esperadas e quais ficarão de fora temporariamente.

Apple pode decepcionar muitos clientes ao deixar estes recursos de fora | Foto de Vojtech Bruzek na Unsplash

Estas são as novidades do iOS 17

Começando pelas boas notícias — o iOS 17 terá dentro de seus recursos disponibilizados aos seus usuários uma gama de funcionalidades exclusivas. Nem todas foram reveladas neste primeiro momento — entretanto, espera-se que até o fim do ano saia a lista oficial de funções que serão inseridas ou retiradas do sistema operacional.

É importante ficar atento à nossa categoria de Tecnologia. A fim de saber todos os detalhes sobre a nova versão do sistema operacional da Apple. Ainda não tem data marcada para o lançamento do mesmo neste mês — mas tudo indica que seja na última quinzena de setembro.

O iOS é o sistema operacional dos celulares da Apple. Possuem uma série de funcionalidades exclusivas inexistentes em qualquer outro dispositivo. Os celulares da marca são bem populares pela sua qualidade, preço e principalmente por serem uma moeda social.

Uma das funcionalidades do sistema operacional que está chamando a atenção de muitos é o aplicativo Diário. Trata-se de uma espécie de ‘Journal’ particular, na qual todos os dias a funcionalidade promete entregar aos seus usuários lembranças com base em fotos, músicas ou exercícios.

Portanto, é função bastante importante que irá se comportar como uma espécie de álbum de memórias. A fim de auxiliar os usuários a terem mais um ‘motivo’ para apreciarem suas vidas e acima de tudo — conseguirem preservar suas memórias.

Entretanto, esta função só estará disponível em dezembro. Logo — por mais que os usuários atualizem suas versões do iOS — vão precisar esperar um bom tempo para conseguirem ter acesso as demais novidades.

Outras novidades do iOS 17 são anunciadas

Outra novidade do iOS 17 é acerca da atualização do AirDrop. Trata-se de uma funcionalidade que irá permitir a troca de arquivos entre dispositivos da Apple — uma espécie de bluetooth da nova geração.

Essa funcionalidade promete gerar grande alegria para os usuários. Haja vista que irá remeter bastante aos velhos tempos. E por fim: será possível compartilhar playlists de músicas através da Apple Music.

Essas listas de músicas compartilhadas será uma espécie de spotify da vida, o que irá agregar muito mais valor à ferramenta do sistema operacional. Portanto, tudo indica que nos próximos dias mais e mais novidades serão divulgadas e novas ferramentas inseridas no sistema operacional.

É preciso aguardar o período final de testes a fim de validar todas as funcionalidades que serão inseridas no sistema operacional. Em 2024 todas já estarão disponíveis no iOS 17.

