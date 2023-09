Antes do prazo: Bolsa Família tem alteração no calendário?

O Bolsa Família é pago pelo Governo Federal através do Caixa Tem nos últimos 10 dias úteis do mês. Neste mês de setembro haverá o pagamento antecipado para algumas famílias. É importante estar atento quanto as datas e valores que serão repassados. Saiba quais serão as famílias que receberão antes do prazo e os valores pagos.

Bolsa Família terá pagamento antecipado

Por mais que o pagamento do Bolsa Família sempre aconteça nos últimos dias úteis do mês — neste mês em específico algumas pessoas poderão receber o pagamento antecipado — antes mesmo da data de recebimento.

Trata-se das pessoas que possuem número final do NIS terminando em 1 e 6. Haja vista que através do número final do NIS o Governo Federal consegue controlar o ciclo de pagamentos.

Portanto, os beneficiários que possuem NIS terminando em 1 — recebem o pagamento no primeiro dia de repasse do mês. Tal como os beneficiários com NIS 0 recebem o pagamento no último dia de repasse do respectivo mês.

Os valores poderão ser consultados através do Caixa Tem ou aplicativo do Bolsa Família. Haja vista que a antecipação irá funcionar da seguinte maneira: estes beneficiários iriam receber os valores na segunda-feira de seus respectivo calendário de pagamentos.

Entretanto, hão de receber o pagamento de maneira antecipada a partir do sábado. Portanto — será dessa maneira que irá funcionar o pagamento antes do prazo para estes dois grupos familiares.

Outros brasileiros serão ‘afetados’

O Bolsa Família possui outras modalidades de pagamento antes do prazo — e neste mês irá ocorrer o pagamento antes do prazo para as famílias que foram atingidas pelo ciclone extratropical que abalou os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Logo — os beneficiários residentes nessas regiões afetadas poderão receber o pagamento a partir do dia 18/09. Haja vista que é o período que se iniciam os pagamentos do Bolsa Família no Brasil.

De acordo com as forças de autoridades, mais ou menos 50 cidades foram atingidas pelos danos oriundos dos fortes ventos. Cidades como ‘Muçum’ no Rio Grande do Sul — teve mais de 80% de sua estrutura destruída.

Portanto, ainda não se sabe ao certo a quantidade exata de famílias que tiveram suas casas destruídas ou foram atingidas de alguma maneira pelas tempestades e fortes ventos. Entretanto, logo que a resolução estiver formalizada os beneficiários alcançados serão informados.

Esta é uma modalidade existente no Bolsa Família, equivalente ao saque-calamidade do FGTS. Que permite o pagamento antecipado de algumas parcelas mediante desastres naturais ou calamidades públicas. Todo cuidado é pouco nessa situação.

