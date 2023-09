O Pix foi criado em 2020 e não precisou de muito tempo para cair no gosto dos brasileiros. Atualmente existem mais de 130 milhões de usuários Pix. Por mais cômoda que a funcionalidade seja — o Banco Central pretende implementar ainda mais recursos à função. A fim de torná-la muito mais acessível e disponível para todos os brasileiros. Uma dessas possíveis mudanças será a possibilidade de fazer Pix sem acesso à internet.

Qual é a vantagem de fazer Pix sem internet | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pix sem acesso à internet?

Nesta última semana, o Banco Central revelou através de seus canais oficiais — as possíveis atualizações que serão realizadas no Pix a partir do próximo ano. Dentre elas — a que mais chamou a atenção foi acerca da possibilidade de fazer Pix sem acesso à internet.

Para fazer uma transação Pix o usuário precisa estar conectado à internet. Haja vista que através do aplicativo bancário o mesmo tem acesso à função. Entretanto, caso o mesmo esteja offline sequer conseguirá adentrar no aplicativo.

Logo — a grande missão é exatamente essa: conseguir realizar transações Pix sem internet. As vantagens oriundas dessa possível funcionalidade são várias. Podendo ser citadas as principais:

Democratização do Pix: nem todos os usuários têm condições de assinarem pacotes de internet — a fim de terem rede mesmo longe de suas residências;

Facilidade: até mesmo os vendedores possuem dificuldades em terem acesso ao Pix, nem todos possuem acesso ao 4G como citado anteriormente. Logo — é importante para ambas as partes.

Velocidade: as transações serão bem mais rápidas, ao invés de aguardar minutos e minutos até surgir um pequeno sinal de internet.

Portanto, são algumas das vantagens de acessar o Pix sem internet. Haja vista que a partir disso, o usuário poderá ter acesso aos demais víeis das facilidades do Pix.

Outras novidades foram reveladas

Além disso, o Banco Central revelou outras novidades marcantes acerca do Pix. Dentre elas o Pix automático. Uma espécie de cartão de débito automático, na qual o usuário poderá agendar Pix automático todos os meses. Bastante usado no pagamento de funcionários ou dívidas fixas mensais.

Portanto, o usuário irá arcar com essa modalidade como se fosse um cartão de débito normal. Entretanto, será usado o saldo da conta do usuário.

Estima-se que somente em 2022 foram realizadas mais de 3 bilhões de transações usando o Pix. Os valores foram superiores a R$ 1 trilhão. O intuito é que com o passar dos anos o Pix substitua o dinheiro em papel. A fim de trazer muito mais facilidade para os brasileiros.

Ainda com informações com Banco Central, 93% das transações Pix são de valores de até R$ 200. Entretanto, em dezembro do ano passado foi registrado a maior transação feita usando o Pix. Uma transferência de R$ 1,2 bilhão.

