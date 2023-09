Tire manchas pretas das panelas com pouco dinheiro e de forma rápida

Qualquer pessoa que lide diretamente com as diversas limpezas que precisam acontecer dentro de uma cozinha sabe que as manchas pretas das panelas podem ser um verdadeiro desafio. Há, inclusive, quem simplesmente escolha desistir de tirá-las, e mantenha a panela em uso observando-a ficar cada vez mais escurecida.

A boa notícia, porém, é que o processo de limpeza deste objeto pode ser muito mais simples do que o imaginado, conforme será explicado por meio da leitura dos tópicos a seguir.

As manchas pretas das panelas têm solução | Imagem: Scott Umstattd / unsplash.com

Sobre o que causa as manchas pretas das panelas

Na hora de fazer a limpeza dos utensílios de cozinha, há quem enfrente inúmeros desafios, uma vez que, a depender do utensílio que precisa ser limpo, o processo acaba sendo totalmente diferente.

Uma das coisas mais difíceis de tratar, por sinal, são as manchas pretas das panelas, que surgem por diversos motivos e podem, sim, ser removidas.

Antes de mais nada, é muito importante ter em mente a interpretação dos pontos pretos em questão. Isso porque a idade desse utensílio, por exemplo, pode fazer com que ele perca seu revestimento e, assim sendo, a ação da água da lavagem e também do fogo começa, aos poucos, a criar manchas de desgaste e ferrugem. Se for esse o caso, realmente a única solução será jogar a panela no lixo.

Por outro lado, porém, os especialistas garantem que não raramente as manchas pretas das panelas surgem por causa do acúmulo de óleo: este elemento passa pelo processo de queima quando entra em contato com o fogo e, por isso, acaba criando esse efeito visual tão incômodo. Inclusive, uma das formas mais certeiras de evitar que as manchas se formem é justamente evitar que o óleo acabe escorrendo pela lateral do utensílio. Assim, se não chegar ao fundo dela, não irá queimar.

Aliás: vale pontuar que outro fator que atua na formação de manchas pretas nas panelas, mais especificamente no fundo delas, é a chama usada na hora de preparar os alimentos.

Escolher usar o fogo muito alto pode causar uma fuligem que irá se fixar no metal, sendo muito difícil de ser removida depois.

Agora, com todos esses pontos esclarecidos, é hora de aprender um ótimo truque para manter a panela sempre impecável.

Veja também: Não é como nos contos de fadas! Como o amor acontece na vida real

É desta forma que se deve tirar as manchas pretas das panelas

Para remover de forma fácil as manchas pretas que constam em uma panela, é preciso ter em mãos o famoso bicarbonato de sódio e, também, um pouco de sal.

A receita, na verdade, exige que se misture exatamente uma colher de sopa de cada um destes elementos, devendo ser acrescentado também um pouco de detergente, de forma a criar uma pasta homogênea. E esta pasta, por sua vez, deverá ser aplicada diretamente sobre as manchas em questão.

Depois, é importante cobrir a área tratada com um guardanapo de papel que seja absorvente e regá-lo com vinagre.

Pronto!

Agora, é só deixar tudo agindo por pelo menos 15 minutos e, depois, esfregar a região, o que pode ser feito até mesmo com um pano de prato, e já será possível notar uma grande melhora.

Sempre que as manchas pretas das panelas começarem a surgir, é só aplicar essa misturinha mágica para evitar maiores problemas.

Veja também: MEIs nestas condições serão EXCLUÍDOS; confira a lista