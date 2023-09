Quase ninguém sabe que dá para ter mais privacidade no WhatsApp; veja como

Você busca mais privacidade ao utilizar o Whatsapp? Agora é possível definir se as mensagens da conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Entenda tudo aqui.

Saiba como ter mais privacidade no Whatsapp. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba como ter mais privacidade no Whatsapp

Se você deseja ter mais privacidade ao usar o Whatsapp, pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app. Tudo isso de forma prática.

As mensagens temporárias são um recurso do WhatsApp que permite que as novas mensagens enviadas em uma conversa desapareçam após um determinado período de tempo.

Para ativar as mensagens temporárias, basta abrir a conversa desejada e tocar em Mensagens temporárias. Após isso, só selecionar o período de tempo que deseja. Podem ser 24 horas, 7 dias ou 90 dias. As mensagens enviadas ou recebidas antes de ativar as mensagens temporárias não serão afetadas.

Em conversas individuais, ambos os participantes precisam ativar as mensagens temporárias para que elas funcionem.

Tal recurso é uma forma de manter sua privacidade ao proteger suas conversas de serem visualizadas por outras pessoas.

Aprenda a ativar as mensagens temporárias

Siga este passo-a-passo para ativar as mensagens temporárias e começar a proteger suas conversas hoje mesmo.

Abra uma conversa no WhatsApp.

Clique no nome do contato.

Toque em Mensagens temporárias.

Se for solicitado, toque em CONTINUAR.

Selecione um período de 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Selecione as conversas que você deseja ativar esse recurso.

Clique no ícone.

Clique em OK.

Em conversas individuais, as mensagens temporárias podem ser desativadas a qualquer momento. Depois que essa ação for realizada, as mensagens enviadas na conversa deixarão de desaparecer.

WhatsApp deve liberar uso de diferentes contas no mesmo app do celular

O WhatsApp está desenvolvendo atualmente, um novo recurso que tem como objetivo permitir que seus usuários utilizem várias contas sem sair do aplicativo. Com isso, será possível separar conversas pessoais e profissionais e, também, usar o Whatsapp para fins diferentes.

Por enquanto, para utilizar mais de uma conta é necessário ter o app instalado em dois dispositivos diferentes. Para os que buscam mais privacidade no aplicativo, com essa nova função mensagens enviadas numa conta não poderão ser visualizadas pela outra.

Ainda não foi anunciada a data que este novo recurso entrará em vigor, mas não deve demorar muito, pois já tem um tempo que o Whatsapp está testando-o.

Veja abaixo alguns dos benefícios de usar mais de uma conta na mesmo aplicativo do WhatsApp:

Gerenciamento de contas mais fácil e eficiente;

Aumento da privacidade;

Manutenção de conversas separadas.

