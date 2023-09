Pesquisa mostra que 40% das empresas usarão IA para contratar funcionários; e agora?

Sua contratação está na mira da tecnologia. Segundo uma pesquisa realizada pelo software de currículos ResumeBuilder.com, mais de 40% das empresas já estão adotando ou planejam adotar entrevistas com IA até o próximo ano. Saiba mais detalhes sobre a possível futura realidade tecnológica nos processos seletivos, logo abaixo.

Recrutamento tecnológico

Atenção! Sua próxima entrevista de emprego pode envolver a interação com um chatbot de inteligência artificial. De acordo com uma pesquisa realizada pelo software de currículos ResumeBuilder.com, mais de 40% das empresas já estão adotando ou planejam adotar entrevistas com IA até o próximo ano.

Essa pesquisa entrevistou mais de mil profissionais envolvidos em processos de contratação em junho. Saiba mais detalhes sobre a possível futura realidade tecnológica nos processos seletivos, logo abaixo.

Entrevistas via inteligência artificial

Embora as entrevistas com IA estejam se tornando uma tendência no mercado de recrutamento, elas ainda são mais comuns em empresas de grande porte ou aquelas que recrutam muitos profissionais de tecnologia. Geralmente, essas entrevistas são usadas para posições de entrada ou funções menos qualificadas, muitas vezes chamadas de “blue collar”.

Em entrevista à Forbes, Lucas Oggiam, diretor-executivo da consultoria de recrutamento PageGroup, observa que até o momento não foram consideradas entrevistas com IA para cargos mais sêniores e executivos. O uso da IA em entrevistas evoluiu ao longo dos anos, começando com formulários preenchidos pelos candidatos. Hoje em dia, a IA é usada para filtrar informações em currículos, realizar testes online e até mesmo conduzir conversas com os candidatos. A preparação para uma entrevista com IA é semelhante à preparação para uma entrevista com um humano.

IA e os profissionais de RH

Ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e o Bard do Google, tornaram-se populares no mundo do trabalho e nos processos de recrutamento. Um estudo da empresa de benefícios Ticket revelou que seis em cada dez profissionais de Recursos Humanos já utilizam inteligência artificial em suas atividades profissionais. Desses, 26% usam a tecnologia diariamente, e 34% a utilizam ocasionalmente.

A inteligência artificial é frequentemente empregada para automatizar tarefas de baixa complexidade, como a preparação da folha de pagamento e a geração de descrições de cargos. Isso resulta em uma significativa economia de tempo. No entanto, 53% dos profissionais de RH admitiram não ter um bom entendimento sobre o funcionamento da tecnologia, destacando a necessidade de capacitação.

A falta de conhecimento também influencia a confiança das pessoas na inteligência artificial e nas empresas que a utilizam. Segundo a pesquisa, 68% confiam parcialmente na tecnologia, enquanto apenas 2% não confiam. Natália Ghiotto, diretora de produtos da Ticket, ressalta que a tecnologia pode trazer grandes benefícios para várias áreas profissionais, incluindo RH, e que o domínio da tecnologia pode resultar em ganhos significativos para as empresas.

O principal benefício da inteligência artificial é o aumento da produtividade. Um estudo do MIT mostrou que gerentes, profissionais de marketing, profissionais de RH, consultores e analistas de dados que utilizaram a inteligência artificial produziram relatórios 37% mais rapidamente e com melhor qualidade. Além disso, houve um aumento na satisfação no trabalho.

Os perigos da inteligência artificial, segundo pesquisa

A pesquisa da ResumeBuilder.com revelou que 15% dos entrevistados acreditam que a IA será usada para tomar decisões sobre candidatos sem intervenção humana em suas empresas. Embora a IA possa reduzir os custos de recrutamento e aumentar a eficiência dos processos, ela possui limitações e pode apresentar vieses.

Um exemplo notório ocorreu em 2018, quando a Amazon retirou seu sistema de rastreamento de currículos baseado em aprendizado de máquina, pois o sistema discriminava mulheres devido aos dados predominantes de currículos masculinos.

A pesquisa também perguntou o que a IA avalia nos candidatos. Para 83% dos entrevistados, a IA avalia principalmente qualificações profissionais específicas, enquanto 40% acreditam que a IA também avalia a adequação à cultura da empresa. No entanto, é importante destacar que há aspectos subjetivos que a IA pode não ser capaz de avaliar adequadamente. Portanto, não é possível aplicar a IA em todos os tipos de processos seletivos e para todas as posições. Embora a maioria dos entrevistados acredite na eficácia das entrevistas com IA, 79% também acreditam que é “muito provável” (31%) ou “um tanto provável” (48%) que as entrevistas com IA eliminem bons candidatos com mais frequência do que os entrevistadores humanos.

Dicas para ser contratado em um processo seletivo com IA

Para aumentar suas chances de ser contratado em um processo seletivo que envolve IA, é importante ajustar seu currículo para que ele seja bem interpretado pela tecnologia. Aqui estão algumas dicas de Paula Esteves, co-CEO da Cia de Talentos, e Guilherme Dias, CPMO e cofundador da Gupy:

1. Utilize palavras-chave específicas para sua área

Estude o mercado e a área para a qual está se candidatando e utilize termos comuns usados para descrever atividades, experiências e habilidades relevantes. A inteligência artificial identifica padrões, então usar palavras-chave relevantes aumenta suas chances de ser selecionado. Adapte seu currículo para corresponder ao perfil da vaga em questão. Destaque suas experiências e competências que são mais relevantes para o cargo. Utilize ferramentas como o Google Trends para identificar palavras-chave e termos em alta demanda em sua área. Isso pode ajudar a otimizar seu currículo para ser mais visível para a IA.

2. Estude a linguagem da sua área

Uma das primeiras etapas para se destacar em um processo seletivo com IA é entender a linguagem e os desafios específicos da sua área. Isso envolve conhecer as ferramentas comuns utilizadas pelos profissionais da sua área, bem como a linguagem falada e escrita associada a ela.

Existem várias maneiras de adquirir esse conhecimento, como a realização de cursos específicos, o estudo de vídeos informativos e o acompanhamento de influenciadores que sejam especialistas na sua área. Paula Esteves ressalta que existem várias formas de se conectar com as necessidades da sua área e compreender a linguagem e as ferramentas mais utilizadas.

3. Saiba como contar sua história para a IA

Além de listar suas experiências profissionais e formações acadêmicas em seu currículo, é importante também apresentar quem você é como pessoa. A tendência atual valoriza as soft skills e habilidades interpessoais, portanto, é fundamental demonstrar como você pode contribuir para a empresa, como se encaixa na vaga e como seus valores estão alinhados com os da empresa. Não se esqueça de utilizar palavras-chave e descrições presentes no job description e na comunicação da empresa, pois isso aumentará suas chances de ser encontrado pela inteligência artificial.

4. Filtre suas experiências

Não é necessário incluir todo o seu histórico profissional em seu currículo. Guilherme Dias aconselha que você se concentre em descrever apenas o que for relevante para a vaga em questão. Isso inclui destacar as ferramentas que você utilizava, sistemas e tecnologias que domina, bem como as atividades que realizava, demonstrando suas habilidades específicas. Esses detalhes são os que a IA buscará com mais ênfase.

5. Construa um currículo objetivo, porém detalhado

Quando se trata de currículos para processos seletivos com IA, mais informações e detalhes são geralmente melhores. No entanto, é essencial manter a objetividade. A inteligência artificial precisa entender profundamente o contexto do seu currículo e o que a empresa está procurando para classificar os perfis de acordo com a afinidade com a vaga. Portanto, concentre-se em descrever suas realizações passadas e não apenas suas habilidades. Sempre que possível, forneça exemplos de situações em que suas habilidades se destacaram.

*Com informações da Forbes.