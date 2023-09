Coloquei folha de louro no travesseiro e ganhei 5 PRESENTES

Já escutou falar sobre a folha de louro? Além de ser uma especiaria muito conhecida por dar sabor no feijão, ela pode te ajudar também em outra coisa, principalmente se deixar em abaixo do travesseiro e da cama. Essa prática vai refletir em bons resultados e uma tradição que já passou de geração para geração.

As folhas de louro têm propriedades medicinais e purificantes e isso promove uma sensação de bem-estar, por isso é válido e uma dica boa ter um vaso com plantas ou folhas avulsas que devem ser usadas nas receitas culinárias.

veja os benefícios da folha de louro embaixo do travesseiro. Imagem: Pixabay

5 motivos para você colocar folha de louro embaixo do travesseiro, você vai se surpreender com os resultados

1. Produz aromas com efeito terapêutico

A folha de louro tem alguns efeitos benéficos ao ficar embaixo do travesseiro, ou seja, vai proporcionar a pessoa uma noite boa de sono e tranquilidade, tudo isso porque a folha vai permanecer fresca por muito tempo e produzir um aroma de possui ação terapêutica.

2. Filtra as impurezas presentes no ambiente

Como percebesse em outras espécies vegetais, as folhas de louros são um tipo de filtros naturais de impurezas que provocam alergias, por isso quem tem rinite ou asmas vai ser um grande benefício fazer esse truque antes de dormir para respirar melhor. Vale ressaltar que esse processo é da alimentação de resíduos tóxicos do ar.

3. Controla o fluxo de energias negativas

Conforme a doutrina do Feng shui que é para equilibrar as energias da casa, uma planta tem a capacidade de reter más vibrações, por isso, se você perceber que existem sinais de manchas ou de falta de vitalidade, é preciso ficar atento quem está frequentando sua casa.

4. Combate mosquitos, baratas e outros insetos

Todo mundo odeia moscas e baratas dentro de casa, o bom é que elas odeiam o cheiro da folha de louro assim elas nem chegam perto. Por isso, como o verão já está próximo, faça esse truque, use folhas de louros entre as janelas e portas, ralos e também em lugares escuros da casa, como por exemplo no guarda-roupa, gavetas, assim esses insetos não vão aparecer na sua casa.

5. É associada a prosperidade financeira

Já passou milhares de anos e na cultura, a folha de louro ainda é um amuleto natural que tem sido usado para representar crescimento pessoal e financeiros e algumas conquistas materiais. Tudo isso se dá as coroas gregas que tem esse símbolo de prosperidade e estimula a concentração.

