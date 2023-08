Atraia fortuna e boa sorte com a folha de louro; basta colocá-la nestes lugares da casa

Na busca para obter fortuna e boa sorte em diversos âmbitos da vida, e principalmente no que diz respeito ao lar, muitas pessoas acabam optando pelos mais diversos tipos de rituais. Porém, o que boa parte dessas pessoas não sabe é que uma simples folha de louro já pode fazer verdadeiros milagres nesse sentido.

Aliás: trata-se de uma planta que está presente em milhares de casas por todo o país, sendo que não raramente nem mesmo é preciso comprar as folhas em questão para começar a agir e atrair boa sorte e fortuna.

Mas como, afinal, esse tipo de ritual pode ser feito? E será que existe apenas um?

Todas as respostas (inclusive para outras perguntas) estão no decorrer da leitura abaixo.

A folha de louro tem um poder que poucas pessoas conhecem | Imagem: Faran Raufi / unsplash.com

O que saber sobre a planta louro

Talvez não seja exagero afirmar que boa parte dos brasileiros conhece a planta louro como sendo uma espécie muito aromática, que faz imensa diferença em diversos preparos culinários.

Porém, além de realmente ter esse “seu lado”, o louro também possui folhas que possuem verdadeiro poder de atrair a fortuna e a boa sorte para dentro de um lar, uma vez que é uma planta que está envolvida em um universo esotérico realmente fascinante.

A mágica de suas qualidades pode ajudar a manter as más energias bem longe, e as dicas para que isso seja possível estão no decorrer deste artigo, cuja leitura é obrigatória para qualquer pessoa que queira aproveitar devidamente todo o poder da planta em questão.

Fazendo limpeza energética com folha de louro

O louro é verdadeiramente reverenciado pelas qualidades de proteção que possui, além do poder de cura e de purificação, sendo possível usar suas folhas para que as energias da casa sejam limpas de forma mais eficaz.

O simples ato de queimar a folha de louro dentro de uma panela e permitir que sua fragrância se espalhe pelo ambiente já é muito benéfico.

E, para quem tem dúvidas sobre onde deixar a folha atuar, vale a pena seguir as dicas do Feng Shui e apostar na cozinha, que é um cômodo vital para a prosperidade e para a saúde.

Neste caso, as folhas da planta podem ser colocadas em recipientes dentro da dispensa, até mesmo para fazer com que as atividades culinárias tenham mais sucesso.

Já se a ideia for neutralizar as más energias, as folhas podem ser colocadas em diversos saquinhos que pano que, por sua vez, podem ser espalhados pela casa, principalmente perto da porta principal e debaixo dos travesseiros.

A queima acima citada também pode ser usada, lembrando que a folha de louro, de modo geral, é a melhor amiga de quem quer uma casa harmoniosa e na qual a fortuna se faz presente.

Porém, deve-se lembrar que é muito importante que os moradores da casa em questão busquem sempre manter pensamentos positivos a respeito de tudo, de modo que a negatividade realmente possa se manter longe do lar e de modo que a mágica feita por essa planta dure muito mais.

