Ninguém te contou que dava para usar papel alumínio na limpeza; saiba como

Já parou para pensar que o uso da folha de alumínio está sendo inova, não mais somente para assar coisas ou embrulhar comida. Pois é, esse material onipresente está ganhando repercussão por sua variedade de aplicações práticas, como por exemplo em tarefas de limpeza.

Nesse texto vamos mostrar algumas maneiras de como você pode usar a folha de papel alumínio em sua casa e pode te ajudar na luta contra a sujeira.

confira 6 maneiras de usar papel alumínio. Imagem: FreePik

6 maneiras de usar a folha de alumínio na limpeza da sua casa

1. Polidor de Prata

Se você tem utensílios de prata já deve ter percebido que alguns ficam manchados ou mais escuros, não é mesmo? O papel alumínio pode te ajudar restaurando o brilho original da sua prata, esse processo é simples: o primeiro passo é simples, revista uma panela com folha de alumínio, coloque água e um pouco de sal e bicarbonato de sódio e coloque dentro os itens de prata e deixe ferver.

2. Ferramenta de limpeza de Forno

Outro ponto que podemos destacar é que o papel alumínio é um aliado em sua limpeza, tem como usar as folhas para cobrir o fundo do forno durante esse cozimento para prevenir os respingos e sujeira. A folha também ajuda limpar as grades do forno, tire as grades coloque papel alumínio e coloque dentro de uma bacia com água quente e com um pouco de detergente por algumas horas.

3. Remoção de Ferrugem

Ferrugem em ferramentas ou em utensílios de metal é totalmente desagradável, por isso o papel alumínio também ajuda a remover essas manchas que detestamos, basta amassar a folha de alumínio, molhar com água e esfregar na superfície enferrujada. O alumínio reage com a ferrugem e ajuda a soltar a remover as marcas.

4. Limpador de Panelas e Frigideiras

A folha de alumínio tem propriedades abrasivas suaves por isso ela é muito utilizada para limpar frigideiras e panelas, pois invés de comprar esponjas específicas para essa limpeza, como por exemplo as esponjas de aço, tem como gastar menos e comprar folha de papel alumínio para tirar a sujeira.

5. Limpeza de vidro de janelas e espelhos

O papel alumínio também ajuda a limpar vidros e espelhos e deixa eles brilhando, molhe uma folha de alumínio com água e esfregue devagar na superfície do vidro, depois disso limpe com pano seco e você já vai notar o brilho.

6. Limpador do Ferro de Passar

Assim que passar roupa é normal o ferro de passar acumular alguns resíduos de amido ou de outros produtos, e se for acumulando pode prejudicar esse desempenho. E mais uma vez o papel alumínio chega para ajudar, coloque a folha de alumínio na tábua de passar e com o ferro quente passe sobre ela, o calor com a textura do alumínio ajuda a tirar os resíduos.

