Não recebeu a restituição do IR? Você pode estar na malha fina; descubra

Você conseguir enviar a declaração do Imposto de Renda, no entanto ainda não recebeu a restituição? Essa é uma situação que muitas pessoas estão questionando, mas na verdade existe uma ordem para esse recebimento. A Receita Federal já confirmou que liberou os pagamentos referente ao 3º lote, e se o seu nome não está nesse lote é necessário analisar.

Para ter o direito de receber a restituição do Imposto de Renda é preciso que o contribuinte preencha os dados bancários antes da transmissão da sua declaração para a Receita Federal, pois assim quando chegar a hora esse dinheiro da restituição será automaticamente enviado para a conta.

Se constar os dados errados na informação da conta corrente, o contribuinte tem até um ano (12 meses) para ir atrás desse dinheiro antes de ele voltar para a Receita Federal.

veja como descobrir se caiu na malha fina da restituição do IR.

O que é malha fina?

O termo malha fina deixa pessoas com dúvidas e ao mesmo tempo com medo do que isso significa, porém qualquer declaração do Imposto de Renda de qualquer pessoa é destinada para a Receita Federal para ser analisada com os dados e comparar as informações enviadas pelo contribuinte com a informação que foi enviada por terceiros e pelas bases de dados do governo.

Assim, quando o sistema analisa essas informações e encontra algum tipo de divergência a declaração vai passar por análise mais profunda e crítica, e isso é conhecido como malha fiscal, popularmente chamada como malha fina do Imposto de Renda.

Um erro somente pode fazer o contribuinte cair dentro da malha fina do IR, pode ser o preenchimento incorreto dos dados, incompatível ou casos graves de fraude e assim por diante. Vale ressaltar que quando uma pessoa cai na malha fina não significa somente um problema, as vezes é porque também tem divergências de informação na declaração.

Cai na malha fina, e agora?

O contribuinte que estiver na malha fina precisa corrigir as informações o mais rápido possível, todas as informações que constam erro através do cruzamento de dados que citamos acima da Receita Federal para ter validade.

Se o contribuinte não fizer nada mesmo depois de cair na malha fina e receber a notificação, ele poderá sofrer algumas penalidades, como multa de 75% em cima do valor do imposto, e ter o nome no Cadin, que é o cadastro de pessoas que tem dívidas com os órgãos federais.

Como consultar se estou na malha fina?

Ao contrário do que todos imaginam, o processo é simples para realizar a consulta do Imposto de Renda:

Acesse ao Portal e-CAC da Receita Federal

Em seguida, clique na opção entrar com gov.br (para entrar com sua conta)

Na tela inicial clique em “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” no Menu ao lado esquerdo

Em seguida, na Aba serviços, clique sobre a opção “Pendências de Malha”

Por fim, ao clicar na opção você verá se sua declaração está em malha e verificar o motivo da retenção.

