Como ativar a “cor transparente” do seu WhatsApp AGORA MESMO

O WhatsApp definitivamente é um dos aplicativos mais amados e mais usados no mundo todo, e parte de toda essa fama se deve ao fato de que frequentemente ele surpreende seus usuários com novos recursos e funcionalidades extremamente interessantes.

Tudo isso deixa a experiência de uso muito melhor, sem dúvidas.

Porém, não são poucos os usuários que ficam com dúvidas na hora de ativar algumas coisas, a exemplo da tela transparente que tem dado muito o que falar.

E, a seguir, é possível entender mais detalhes interessantes sobre ela, incluindo o modo correto de ativação.

Esta nova forma de mudar a tela do WhatsApp é surpreendente | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre a tela transparente do WhatsApp

A possibilidade de o WhatsApp ter a tela transparente pode, em um primeiro momento, parecer impossível. Porém, trata-se de algo que já existe e tem surpreendido os usuários do app.

É o tipo de coisa que se torna ainda mais interessante para quem realmente usa muito o aparelho celular, mesmo estando em vias públicas ou lugares nos quais é preciso ter mais atenção.

Essa tela transparente seria, basicamente, uma maneira de ver as mensagens que estão chegando e, paralelo a isso, continuar enxergando a rua e tudo ao redor.

Atualmente, existem alguns apps voltados para o sistema operacional Android que usam a câmera de forma a deixar a tela do aparelho transparente. E no caso do WhatsApp, especificamente, existe a chance de mudar a tela de bloqueio e a tela de início, para que o usuário possa ver de fato através do celular.

O passo a passo para fazer com que a tela do WhatsApp fique transparente

O processo a ser seguido é muito simples, conforme mostrado abaixo:

1. Baixar o app Transparent Screen (que significa Tela Transparente, em português) por meio da Play Store;

2. Clicar na opção “Aplicar tela transparente” e, então, conceder a permissão para que essa funcionalidade funcione durante o uso do aplicativo;

3. Escolher o estilo e, depois, clicar em “Aplicar tela transparente”;

4. Selecionar “Definir plano de fundo” e escolher se quer usar o recurso somente na tela inicial, ou se ele deverá ser aplicado também na tela de bloqueio;

5. Voltar para a tela de início para conferir o resultado do processo, checando se o app de fato está permitindo ver através da tela realmente em tempo real.

Havendo o desejo de desativar a tela transparente do WhatsApp, será preciso somente ir até as configurações do aparelho celular e modificar o papel de parede. E, claro: há também, a opção de desinstalar o app Transparent Screen.

A limitação no que diz respeito aos celulares da Apple

O tipo de modificação, por enquanto, pode ser aplicado apenas nos aparelhos do sistema Android. No que diz respeito aos iPhones, por exemplo, ainda não há nenhuma solução que deixe o WhatsApp transparente.

De modo geral, tal limitação ocorre por conta das diretrizes impostas pela Apple de forma rigorosa, sendo elas direcionadas aos desenvolvedores de plataformas.

