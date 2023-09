A sorte sorriu três vezes seguidas em apenas um ano para um homem que conseguiu ganhar em uma loteria dos Estados Unidos consecutivamente.

De acordo com relatos, o homem que não teve a identidade revelada, que reside no estado de Maryland, tinha a chance de ganhar mínima, com probabilidade de uma oportunidade em mil.

Seu primeiro prêmio foi de 50 mil dólares, o segundo foi do mesmo valor e o terceiro de 100 mil dólares. Mesmo que ele tenha que pagar impostos sobre a sua vitória, a verdade é que ele agora está com um grande valor acumulado apenas em recompensas de loteria.

Em entrevista, foi relevado que seu método de jogo simplesmente foi apostar sempre nos mesmos números, também por recomendação da esposa.

“Aconteceu no ano passado e aconteceu de novo. […] Minha esposa disse: ‘Vamos jogar esse número e continuar ganhando.’ Na verdade, continuamos a vencer”, surpreendeu a todos, contando que usou repetidamente os números 48548.

Depois de apostar constantemente em seus números da sorte, o feliz vencedor destacou que está prestes a tirar férias com a esposa.

Porém, ele também confirmou que apesar de já ter ganho, sua ambição não acaba e por isso continuará apostando na loteria de Maryland.

“Eu jogo na loteria o tempo todo. […] Nunca se sabe. Você não pode vencer se não estiver no jogo “, concluiu.

Homem fica milionário na loteria e revela os números que lhe deram sorte. Acompanhe! | Foto: divulgação

Como funciona a loteria dos Estados Unidos?

Se acertar os cinco números principais e o Mega Ball, levará para casa o jackpot da Mega Millions! Se você acertar apenas uma parte dos números, há outras 8 divisões de prêmios secundários.

Enquanto os números ganhadores são sorteados de um tambor com bolas de 1 a 70, o número adicional Mega Ball é extraído de um globo separado com bolas de 1 a 25.

O que acontece ao ganhar na loteria dos Estados Unidos?

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online.

O que acontece se um brasileiro ganhar na loteria americana?

Você manterá o seu dinheiro, mas poderá ser deportado. Lembrando que nem todos os prêmios das loterias são de milhões de dólares. Pode ser que você ganhe apenas algumas centenas de dólares, portanto, é preciso colocar os riscos na balança. Na dúvida, fale com um advogado de imigração antes de retirar o prêmio.

