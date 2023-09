Já foi confirmada a NOVA lista de bloqueados do Cadastro Único em setembro

Bloqueio do Cadastro Único? Um recente anúncio do Bolsa Família revela que mais de um milhão de famílias foram removidas do programa de auxílio, gerando inquietação em milhares de lares brasileiros. Enquanto o programa continua em pleno funcionamento neste mês de setembro, ajudando mais de 21 milhões de famílias com repasses que podem ultrapassar os R$ 600, este corte lança dúvidas e preocupações quanto ao futuro da assistência social no Brasil.

O Cadastro Único é essencial para a participação no programa Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Verificação do Cadastro Único

Nos últimos tempos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) tem intensificado os processos de verificação do Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual os benefícios sociais são concedidos. Esta checagem tem como objetivo identificar e corrigir cadastros com informações inconsistentes ou irregulares. No entanto, este procedimento pode resultar na suspensão de benefícios vitais para as famílias mais vulneráveis, incluindo o Bolsa Família. Os beneficiários têm a opção de verificar a situação do seu cadastro por meio de consulta online nos aplicativos oficiais como o próprio app do Bolsa Família, Caixa Tem e Cadastro Único. Outra alternativa é o acesso via site do Cadastro Único ou o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal (CEF).

Veja também: Dá para consultar Bolsa Família pelo chat do governo; aprenda

A consulta também pode ser realizada através de uma série de canais de atendimento telefônico disponibilizados pelo governo, abrangendo números específicos para o programa Bolsa Família, para o MDS e outros canais de serviço ao cliente e ouvidoria. Esses recursos fornecem informações detalhadas que podem confirmar a regularidade do cadastro de um beneficiário e esclarecer os motivos de possíveis suspensões.

Outro aspecto importante diz respeito à reimplantação das “Regras Condicionais” do Bolsa Família, que visam assegurar que as crianças e adolescentes beneficiários tenham acesso adequado à saúde e educação. Estas normativas podem levar ao bloqueio do benefício por até dois meses para famílias que não cumprirem com requisitos como frequência escolar mínima e acompanhamento nutricional e médico.

Cabe ressaltar que o repasse do benefício em setembro foi confirmado, apesar desses bloqueios. A Caixa Econômica Federal realizará os pagamentos nos últimos dez dias úteis deste mês, de acordo com um calendário escalonado baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pela família. O saque do benefício pode ser realizado em diversos pontos de atendimento presencial da Caixa, ou virtualmente através do aplicativo Caixa Tem.

Os novos cortes e regras vêm em um momento em que a população mais carente do país enfrenta múltiplos desafios, desde o desemprego até o aumento dos preços dos alimentos. Os bloqueios podem afetar a renda familiar e, consequentemente, o bem-estar de milhões de pessoas. Além disso, foi informado que o Auxílio Gás, um dos adicionais fornecidos pelo programa, não será concedido neste mês, retornando apenas em outubro.

Recurso contra o bloqueio

No entanto, vale a pena observar que os cortes não são definitivos e que há possibilidade de recurso. Entre os principais motivos para a suspensão do benefício estão o ultrapassar do teto máximo da renda familiar permitida, falta de atualização de dados no CadÚnico, e o não cumprimento das diretrizes e regras do programa.

Neste contexto, torna-se imperativo que as famílias mantenham seus cadastros atualizados e estejam atentas às novas regras e datas de pagamento para evitar surpresas indesejadas. A comunicação clara e a proatividade podem ser decisivas para garantir que os mais vulneráveis não sejam ainda mais prejudicados em tempos tão desafiadores.

Veja também: Pausa no Bolsa Família: quando pagamento será paralisado em setembro?