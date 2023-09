Google Chrome MUDOU! Você viu?

Em comemoração aos 15 anos do navegador, a plataforma do Google Chrome anunciou um novo visual e uma série de recursos. O grande destaque é a interface, adaptada para o design do Material You, usado nos aplicativos do Google.

O Google Chrome mudou as configurações e o layout. Acompanhe. | Foto: divulgação

Novo design do Chrome

A nova cara do Google Chrome conta com mais opções para personalizar as cores e as bordas arredondadas do Material You. As paletas de cores na tela de personalização ganharam uma variedade maior de tons e os ícones foram remodelados para facilitar a leitura.

Fora isso, o design do Material You também destaca a mudança de perfis no navegador e ajuda a diferenciar uma conta pessoal da profissional, por exemplo, e o Chrome finalmente ganhou uma opção para se ajustar automaticamente ao tema escolhido no sistema operacional.

O menu do ícone de três pontos também foi reorganizado para facilitar a busca por extensões, configurações e o gerenciador de senhas.

O navegador também preparou mudanças para a Chrome Web Store: a loja de temas e extensões ganhou uma aparência nova, também no estilo do Material You. Pela primeira vez, o espaço oferece categorias de extensões na tela principal e pode facilitar a busca por diferentes plugins.

Outras novidades do navegador

O Google Chrome também introduziu funções para pesquisas nas páginas e navegação com segurança. Veja o que muda:

Ícone de pesquisa em cada site

O Chrome adicionou o recurso “Pesquisar nesta página com o Google” para abrir um painel lateral com todas as informações de pesquisa: imagens, termos relacionados e até dados sobre a fonte. O icone fica armazenado no menu de três pontos, mas também é possível fixá-lo na barra de tarefas.

Navegação mais segura contra phishing

O Google Safe Browsing foi atualizado para reforçar a proteção contra sites de phishing. O navegador vai atualizar a verificação de sites maliciosos em tempo real para bloquear o acesso, antes, a checagem ocorria em intervalos de 30 a 60 minutos.

Teste o novo visual

As novidades serão liberadas aos poucos pelo navegador, portanto é importante mantê-lo atualizado para receber os recursos o quanto antes. No entanto, o chrome://flags permite conferir a nova interface do Chrome com antecedência na versão para desktop:

Acesse chrome://flags no navegador; Procure por “Chrome Refresh 2023” e “Chrome WebUI Refresh 2023”; Altere ambas as opções para “Enabled”; Reinicie o Chrome.

Saiba mais: Google tem nova marca d’água para identificar conteúdo feito por IA