Dívida no cartão de crédito? Quem tem pode comemorar; entenda

O cartão de crédito é o grande aliado de milhares de pessoas, todavia, a depender da maneira que ele é usado, pode se tornar o grande vilão. Entretanto, com o intuito de ajudar os brasileiros, o Governo Federal está criando uma medida que pode auxiliar quem está com dívidas pendentes e garantir um grande alívio nas finanças dessas pessoas, entenda o que deve mudar e como isso irá beneficiar os clientes.

Novidade inédita para quem possui dívidas com cartões acaba de ser anunciada

Por que a dívida com cartão de crédito é tão temida?

É comum que pessoas peçam dinheiro emprestado para as outras, apenas para não ficar devendo o cartão de crédito, já que pendências com crédito, acabam trazendo um grande medo para todos.]

O motivo é simples: os juros. Rapidamente, a dívida muda de valor e quando o cliente consegue pagar, ela já está até o triplo do valor inicial, o que acaba se tornando um grande prejuízo no momento de pagar.

A saída (com menos juros) é negociar a fatura quando perceber que não dá para pagá-la, mas mesmo usando essa opção, os valores ainda são bastante elevados, em consideração ao valor inicial da dívida.

Câmara aprova uma proposta que pode ajudar os brasileiros

No último dia 05, foi um grande dia para os brasileiros, sobretudo, aqueles que possuem contas gigantes com o cartão de crédito. Já que os parlamentares aprovaram a fixação de limites que os bancos podem cobrar de juros.

Além disso, no texto, também há algumas regras que irão colocar o programa Desenrola Brasil como base na hora de negociar algumas dívidas, no caso, as que sejam de até R$ 5 mil. O intuito da medida, é diminuir o número de inadimplentes no Brasil.

Além disso, na ocasião, os deputados escolheram o substitutivo do relator anterior. O texto ainda prevê que o Conselho Monetário Nacional irá aprovar os limites para juros e outras taxas que são cobradas no momento do parcelamento da fatura tanto na modalidade rotativa e parcelada do cartão.

Portabilidade da dívida também pode acontecer

Outra ação que irá auxiliar ainda mais quem está devendo aos bancos, é a possibilidade de realizar a portabilidade da dívida para outras instituições que possam oferecer condições melhores de pagamento, o que não obriga o cliente apenas a aceitar a taxa de juros, muita das vezes, abusiva.

E para finalizar, no texto, foi incluído a medida provisória 1.1176/23, que legisla sobre o Desenrola Brasil, desse modo, haverá um uso maior do programa para a quitação das dívidas, lembrando, que há um teto de até R$ 5 mil.

Agora, o texto segue para o Senado, para ser votado, caso seja aceito, estará ainda mais próximo da assinatura do presidente Lula.

