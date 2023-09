Pague apenas R$ 10 MIL para começar seu negócio com estas 6 franquias

Com a enorme taxa de desemprego, salários baixos em diversas áreas profissionais, vontade de trabalhar por conta própria, fazer seu próprio horário e ter mais qualidade de vida, muitas pessoas têm tido vontade de empreender. No entanto, abrir uma empresa pode ser um investimento alto, especialmente para quem não tem muito capital.

Para quem está procurando uma opção mais acessível, as franquias podem ser uma boa alternativa, pois oferecem um modelo de negócio já testado e comprovado, sendo menos arriscado para o empreendedor.

Além disso, as franquias costumam oferecer suporte e treinamento aos seus franqueados, o que pode ajudar a aumentar as chances de sucesso do negócio.

Se você está pensando em abrir uma franquia, mas tem um orçamento limitado, saiba que existem algumas opções que exigem um investimento inicial de apenas R$ 10 mil.

Aqui estão 6 franquias que você pode começar com esse valor:

1. Mr. Fit

Se você está em busca de uma alimentação saudável e saborosa, o Mr. Fit é a opção ideal. A rede oferece um cardápio variado de pratos prontos, saladas, sucos e sobremesas, todos preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade.

Com um investimento inicial de R$ 6 mil, você pode se tornar um franqueado do Mr. Fit e gerenciar seu próprio negócio de forma remota. O potencial de lucro da rede é alto, com ganhos mensais chegando a até R$ 20.000.

Para saber mais, acesse o site da rede: redemrfit.com.br.

2. Loovi

A Loovi surge como um facho de inovação no universo dos seguros automotivos, trazendo uma abordagem completamente digital que preza por agilidade e simplicidade.

Tudo isso com um investimento inicial de meros R$ 5 mil. Imagine as possibilidades de conquistar um faturamento médio mensal de até R$ 6.000. Para saber mais sobre essa oportunidade, acesse: loovi.com.br.

3. Dot Bank

Para aqueles que têm aspirações de empreendedorismo e desejam adentrar no universo das finanças digitais, o Dot Bank se apresenta como uma escolha interessante.

Sua abordagem de franquia inovadora, focada na automatização de procedimentos para empresas do setor varejista e comercial, promete simplificar as intricadas operações.

Com um investimento de R$ 2.320, é possível almejar uma receita média de até R$ 8.000. Para obter mais informações, é possível acessar o site: dotbank.com.br.

4. Espaço Make

Para os entusiastas do nicho da beleza que veem no mundo da maquiagem uma chance de empreender, a opção da Espaço Make merece sua atenção.

Ao iniciar com um investimento inicial de R$ 6.999, você poderá criar seu próprio site com estoque, gerenciando tudo de maneira conveniente a partir do conforto de sua casa.

Os ganhos têm potencial para ultrapassar a marca de R$ 10.000 por mês. Para obter informações adicionais, visite o site: espacomakefranquia.com.br.

5. Marketing Bag

Para quem adora uma publicidade feita com criatividade, a Marketing Bag se apresenta como uma opção estimulante. Sua inovadora abordagem de utilizar sacos de pão como meio de promoção é uma proposta original e cativante.

Ao começar com um investimento inicial de R$ 6.990, você tem a perspectiva de atingir uma receita mensal que pode chegar até R$ 14 mil. Para obter informações adicionais, explore os detalhes em: mktbag.com.br.

6. Keep Charged

Sempre despertam curiosidade aquelas oportunidades criativas, e a franquia Keep Charged, sem dúvida, se encaixa nesse perfil. Ela propõe publicidade através de totens de carregamento para dispositivos móveis. Com um investimento de R$ 4.900, é possível almejar uma receita mensal que pode chegar a até R$ 12.000. Interessado em saber mais sobre como fazer parte disso? Visite o site: keepcharged.com.br.

