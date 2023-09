Bancos e o INSS abrem nesta sexta-feira (8)? Descubra como fica

Funcionamento dos bancos e INSS – Enquanto o país se prepara para celebrar o Dia da Independência, em 7 de setembro, muitos brasileiros planejam estender o feriado até o fim de semana. Mas o que acontece com os serviços essenciais como bancos e agências do INSS durante esse período? Continue lendo para descobrir como se programar.

As agências do INSS estarão fechadas durante o feriado de 7 de setembro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Feriado afetará INSS e agências bancárias?

O feriado nacional que celebra a Independência do Brasil causa algumas mudanças significativas no funcionamento de serviços essenciais. Entre eles, os bancos e as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm atendimentos afetados durante o período. Neste ano, a data cai numa quinta-feira, e muitos já fazem planos para “enforcar” a sexta-feira e prolongar a folga. Mas é preciso atenção redobrada para não ser pego de surpresa.

Veja também: INSS e Bancos: como fica o horário de atendimento no feriado e na sexta?

Comecemos pelo INSS. As agências deste órgão público não terão expediente no feriado, e a Central Telefônica 135 também não estará disponível para atendimentos humanos. Contudo, isso não significa que os cidadãos estarão completamente sem recursos. Há um sistema automatizado, conhecido como Unidade de Resposta Audível (URA), que continua a operar mesmo durante o feriado. Além disso, o Meu INSS, plataforma digital acessível tanto por aplicativo quanto pelo site meu.inss.gov.br, oferece mais de 100 serviços que podem ser acessados remotamente. É possível solicitar benefícios, emitir extratos, agendar atendimentos e até tirar dúvidas com a assistente virtual Helô.

Passando para o setor bancário, as coisas não são muito diferentes. Seguindo a diretriz da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras não realizam atendimentos em feriados nacionais. Isso inclui o Dia da Independência. No entanto, as atividades serão retomadas na sexta-feira, 8 de setembro, com horário de funcionamento regular. Para aqueles que têm transações a fazer, os canais digitais permanecem uma opção válida e cada vez mais popular. Segundo dados recentes, cerca de 70% das operações bancárias no Brasil já são realizadas por meio de plataformas online, como internet e mobile banking.

Canais digitais

A tendência do uso crescente de canais digitais para a realização de transações bancárias é um reflexo da mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Pagamentos, transferências e até mesmo consultas de saldo podem ser feitas com facilidade, a qualquer hora e lugar, evitando assim a necessidade de visitas presenciais às agências.

Por isso, o recado é claro: programe-se. Se você sabe que tem contas a pagar ou necessita realizar alguma operação no INSS, o ideal é antecipar essas atividades para evitar contratempos. Ficar atento ao calendário e aos horários especiais pode fazer toda a diferença, ajudando a evitar o acúmulo de juros e correções que ninguém quer ter como “surpresa” após um feriado prolongado.

Veja também: Aviso GERAL do INSS para todos os que já agendaram ou precisam de atendimento