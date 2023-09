Função irritante: como desativar nova ferramenta do WhatsApp

Mark Zuckerberg fez uma publicação no Facebook, especificamente no dia 27 de julho desse ano, sobre um novo recurso do aplicativo WhatsApp que se chama “mensagens instantâneas de vídeo”. Vale ressaltar que essa ferramenta já está disponível para o sistema Android e para iPhone, os usuários conseguem gravar clipes com duração de um minuto, bem semelhante ao enviar um áudio.

Me conta, você já usou o seu? Caso não, a informação que trouxemos hoje pode ser do seu interesse. Para conseguir enviar no WhatsApp uma mensagem instantânea de vídeo, o usuário precisa pressionar o botão do microfone usado para gravar o áudio.

Assim que clicar, vai aparecer um ícone de uma câmera, se manter pressionado ele vai começar a gravar o seu rosto e vai conseguir enviar para a pessoa. Essa função é bem diferente dos vídeos tradicionais que são enviados pelo app, pois essa gravação de vídeo é formato circular.

Desde quando essa ferramenta foi lançada, tem muitos usuários que estão utilizando esse recurso para se comunicar com os amigos, por mais que tenha pessoas que consideram isso bem irritante.

Quero desativar mensagens instantâneas de vídeo, como faço?

Você já se perguntou como desativar esse novo recurso do WhatsApp? Ou seja, como desativar as mensagens instantâneas de vídeo. Os desenvolvedores que trabalham no WhatsApp falaram que muitos usuários não estão gostando desse recurso e por isso querem desativar permanentemente.

Vale ressaltar que essa ferramenta está em fase de testes, ainda precisa ser ativado oficialmente.

A versão 2.23.18.21 do WhatsApp Beta, nas configurações o usuário vai encontrar a opção “mensagens instantâneas de vídeo” que está ativada como padrão. Caso o usuário desative, não vai poder usar esse recurso, no entanto os amigos ainda vão poder enviar para você esses clipes, e você só vai conseguir enviar nota de voz.

Como ativar o áudio nas mensagens de vídeo?

Caso já tenha gravado um vídeo instantâneo para um contato e não foi o som, é necessário verificar se você permitiu que o aplicativo acesse o microfone do celular, caso não tenha dado permissão não vai conseguir enviar mensagens de vídeo com som. Faça isso:

Entre nas configurações do seu celular

Escolha a opção “Aplicativos” e selecione “WhatsApp”

Verifique as permissões concedidas ao aplicativo

Habilite a permissão para o WhatsApp acessar o microfone do seu celular

Depois disso, retorne ao WhatsApp e tente enviar uma mensagem de vídeo novamente.

