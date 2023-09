Itaú libera empréstimo com pagamento só para dezembro

Em momentos de dificuldades financeiras, os empréstimos bancários podem ser de grande ajuda. O Itaú Unibanco oferece uma variedade de opções para seus clientes que precisam de uma renda extra. A instituição bancária possui uma equipe de especialistas para te auxiliarem a encontrar o empréstimo certo e a gerenciar suas finanças de forma eficaz. É o caso do empréstimo que foi liberado com pagamento só para dezembro. Ou seja, você tem 3 meses para pagar e se planejar.

Empréstimo do Itaú com pagamento só para dezembro (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Precisa de um empréstimo? No Itaú você pode pagar até dezembro

Com o Itaú, você pode pagar seu empréstimo em até 6 anos, o que dá mais tempo para se organizar financeiramente e cumprir seus compromissos sem te prejudicar financeiramente. Além disso, a primeira parcela só vence após 90 dias da contratação, o que te dá um tempo para se reequilibrar.

O Itaú entende que as necessidades de cada cliente são diferentes. Por isso, oferece flexibilidade para que você escolha as datas de vencimento e o valor das parcelas do seu empréstimo.

Também é possível antecipar pagamentos, o que reduz os encargos e ajuda a alcançar a liberdade financeira mais rapidamente.

Aprenda a solicitar um empréstimo pelo app do Itaú

Para solicitar um empréstimo do Itaú, você pode usar o aplicativo do banco ou um caixa eletrônico.

Se você preferir usar o aplicativo, siga estas etapas:

Abra o aplicativo do Itaú no seu dispositivo móvel. Toque no menu e selecione “Serviços”. Selecione “Empréstimo” e depois “Crédito Pessoal”. Simule o empréstimo que você precisa e explore as opções disponíveis.

Se você preferir usar um caixa eletrônico, siga estas etapas:

Insira seu cartão no caixa eletrônico. Selecione a opção “Empréstimo”. Selecione “Novo Empréstimo” e siga as instruções.

Como o empréstimo do Itaú pode ser usado

Aqui estão alguns exemplos de como o novo empréstimo do Itaú pode ser usado:

Pagar dívidas de cartão de crédito ou financiamentos;

Fazer um investimento, como a compra de um imóvel ou um carro;

Realizar um sonho, como uma viagem ou um curso.

Quais são as principais vantagens?

Taxa de juros a partir de 2,99% a.m.

Prazo de pagamento de até 72 meses

Parcelas fixas

Primeira parcela após 90 dias da contratação

Opção de contratação online ou presencial

Quando a vida fica difícil, o Itaú pode ajudar

Com empréstimos personalizados e fáceis de obter, o Itaú oferece uma chance de respirar e se concentrar no futuro. Independente se você precisa de dinheiro para pagar dívidas, fazer um investimento ou realizar um sonho, o Itaú pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Se você está pensando em solicitar um empréstimo, vale a pena comparar as condições do novo empréstimo do Itaú com as ofertas de outras instituições financeiras.