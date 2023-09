São frutas e você não sabia disso: 6 legumes “duvidosos”

Quando se trata de escolher categorias aos nossos alimentos, muitas vezes não prestamos atenção suficiente. Como por exemplo, nós costumamos jogar as coisas em classificações “legumes” ou “frutas” sem pensar.

Prepare-se e transformar sua visão sobre tais alimentos presentes na sua mesa todos os dias!

Qual a diferença entre frutas e legumes? quais os grupos certos para categorizar? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual a diferença entre frutas e legumes?

Antes de mais nada, vamos explicar quais são as particularidades de cada tipo de plantas comestíveis.

As frutas são, na verdade, os órgãos reprodutivos das plantas, elas contêm sementes e geralmente se desenvolvem a partir de flores.

Já os legumes, são partes comestíveis de plantas, como folhas, raízes, caules e flores, sendo que eles não costumam possuir sementes.

Agora que você já sabe a definição científica de cada um, vamos à nossa lista!

1. Pimenta

Vamos começar com uma surpresa picante! A pimenta, que muitas vezes é usada para dar sabor e um toque de calor aos nossos pratos, é na verdade uma fruta.

Ela contém sementes e se encaixa perfeitamente na definição botânica de fruta. Agora, da próxima vez que você adicionar pimenta à sua comida, lembre-se de que está dando um toque frutado à sua refeição.

2. Pepino

Outro intruso na categoria de legumes é o pepino. É surpreendente, não é? Este refrescante vegetal, com alto teor de água e perfeito para saladas, é, na verdade, uma fruta.

Os pepinos também contêm sementes e crescem a partir das flores de uma planta. Portanto, da próxima vez que você saborear um pepino gelado, saiba que está comendo uma fruta!

3. Abobrinha

A abobrinha é frequentemente usada em pratos salgados, mas, para a surpresa de todos, é outra fruta camuflada de legume.

Como as abobrinhas contêm sementes e são produzidas a partir das flores, elas atendem aos critérios botânicos de uma fruta. Use-as em uma receita de lasanha vegetariana para um toque frutado no seu prato.

4. Abóbora

Outro membro da família das cucurbitáceas (parente da abobrinha) que nos engana é a abóbora. Da mesma forma que a anterior, as abóboras são frutas.

Sua versatilidade na cozinha, seja em sopas, assados ou em tortas, torna difícil acreditar que são classificadas como frutas. Mas, acredite, elas são!

5. Azeitona

As azeitonas, essas pequenas delícias que adicionamos às nossas pizzas e saladas, também são frutas. Elas são colhidas de oliveiras, que são árvores frutíferas.

Mesmo que tenham um sabor único e sejam geralmente consideradas um complemento, elas se encaixam perfeitamente na categoria de frutas.

6. Milho

Aqui está outra reviravolta inesperada: o milho é uma fruta! As sementes suculentas e amiláceas do milho crescem a partir de flores do pé.

Então, da próxima vez que você saborear uma espiga de milho no churrasco, lembre-se de que está desfrutando de uma fruta assada, e não um vegetal.

Qual a fruta que é rica em ferro?

Fruta. Abacate, ananás, alperce, manga, ameixa, amora, banana, figo, cereja, kiwi, laranja, limão, tangerina, maçã, morango, pêra, pêssego, uvas. A lista de frutos que são alimentos ricos em ferro é vasta. Para mais, grande parte deles também fornece ao organismo várias vitaminas, como a C.

10 vegetais fonte de ferro

Confira agora:

1. Feijões

Os feijões, nos seus mais variados tipos, ocupam o topo da lista dos vegetais fonte de ferro. A maioria dos feijões contém aproximadamente 5mg de ferro a cada 100g. O feijão rajado chega a ter 18mg de ferro na mesma porção.

2. Semente de gergelim

Cada porção de 100g da semente tem 5,4mg de ferro. Uma sugestão para alimentação diária é colocar uma colher de sobremesa em saladas, para acompanhar frutas e incrementar sopas.

3. Castanha de caju

Por ser um alimento rico em gordura, não dá para exagerar no consumo. Cada porção de 100g tem 5,2g de ferro.

4. Taioba

Considerada uma planta alimentícia não convencional (Panc), pode ser usada para aumentar a ingestão de ferro. Cada 100g tem 1,9g de ferro.

5. Espinafre

A comida do Popeye realmente é uma fonte nutricional importante. Em 100g de espinafre encontramos 0,6g de ferro.

6. Brócolis e couve

A cor verde escura das hortaliças é uma boa indicação de que o alimento é uma fonte de ferro. A porção de 100g de brócolis e couve tem 0,5g de ferro.

7. Agrião

Além de propriedades de fortalecimento do sistema imunológico, a porção de 100g de agrião concentra 3,1g de ferro.

8. Alface roxa

Além do baixo número calórico, a alface roxa é uma boa fonte de ferro. Em cada 100g da hortaliça temos 2,5g de ferro.

9. Amendoim

Por ser um alimento com alto valor energético é preciso ficar atento a quantidade consumida. Cada porção de 100g de amendoim tem 2,5g de ferro.

10. Grão de bico

O grão-de-bico é uma boa fonte de ferro. A porção de 100g tem 5,4g de ferro.

