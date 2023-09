Calendário de setembro: veja quando você receberá o Bolsa Família neste mês

Todos os meses, milhões de pessoas esperam ansiosamente pelo pagamento do Bolsa Família, atualmente, mais de 20 milhões de beneficiários estão na folha de pagamento do programa social. E devido ao alto volume, é preciso seguir um cronograma de pagamentos, desse modo, geralmente, a partir da segunda semana de cada mês, o cronograma se inicia e termina no último dia útil do mês. Confira o calendário de setembro.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para setembro | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fala de Lula sobre o Bolsa Família preocupa

Recentemente, uma fala do presidente Lula acerca do Bolsa Família, acabou preocupando a todos, entretanto, o contexto da fala não visa o término do programa social e sim, a postura de cada beneficiário em relação aos pagamentos mensais.

Na fala, Lula afirmou que o Bolsa Família foi uma medida de urgência para que as pessoas pudessem ter uma melhora em suas vidas, mas que o programa não deve realizar os repasses para sempre para elas. Mas isso significa que outras pessoas irão entrar.

Para isso, vários incentivos são dados, como a possibilidade de permanecer na folha de pagamentos mesmo arrumando um emprego de carteira assinada e receber 50% do vencimento. Portanto, no longo prazo, uma boa parte dessas pessoas não irão mais depender do programa social, mas outras irão entrar nas vagas abertas.

Qual o valor que será pago pelo Bolsa Família em setembro?

A cada mês que passa, o valor médio do Bolsa Família aumenta ainda mais, para se ter noção, em agosto, o repasse médio foi de R$ 684,17, segundo o Governo Federal, para isso, foi destinado cerca de R$ 14 bilhões em recursos.

E provavelmente, a média deve se manter para setembro, lembrando que o valor mínimo que cada beneficiário recebe é de R$ 600. Mas a grande diferença, em relação às outras edições do programa, é a renda mínima por pessoa.

Isto é, em cada família, cada beneficiário deve receber pelo menos R$ 142, então, para famílias menores, o valor de R$ 600 permanece, mas para as maiores, o valor aumenta de acordo com o número de membros no núcleo familiar.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro

Em setembro, os repasses irão terminar mais cedo, visto que o último dia útil do mês irá cair em uma sexta, geralmente, os repasses terminam no dia 30 ou 31, mas em setembro, será no dia 29. De acordo com o cronograma, que utiliza como base, o número final do NIS.

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Portanto, fique ligado na data para conferir da maneira correta no aplicativo do Caixa Tem.

