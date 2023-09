Caixa Tem libera cartão para quem precisa de dinheiro; confira

A Caixa Econômica Federal lançou um novo cartão de crédito para os clientes do Caixa Tem na última segunda-feira, 22 de agosto. Este cartão não possui taxa anual e oferece um limite de crédito que pode chegar até R$ 1.500.

O cartão de crédito do Caixa Tem representa uma alternativa para aqueles que necessitam de recursos financeiros para situações emergenciais ou para efetuar compras, sem a obrigatoriedade de pagar anuidades, e conta com um limite de crédito acessível.

Cartão Caixa Tem (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Vantagens e desvantagens do cartão de crédito do Caixa Tem

Confira abaixo quais são as vantagens e desvantagens ao adquirir o Caixa Tem.

Vantagens

Sem anuidade

Limite de crédito de até R$ 1.500

Compras à vista ou parceladas em até 40 dias sem juros

Cartão virtual para compras online

App para acompanhar gastos e limite

Desvantagens

Taxa de juros de até 2,99% a.m.

Aprovação sujeita a análise de crédito

Limite de crédito pode ser baixo para alguns clientes

Como solicitar o cartão Caixa Tem

Para solicitar o cartão, o cliente precisa ter uma conta ativa no Caixa Tem e ter mais de 18 anos. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo do Caixa Tem ou pelo site da Caixa.

Após a aprovação, o cartão é enviado para a casa do cliente em até 15 dias úteis. O cartão é da bandeira Visa e pode ser usado para compras à vista ou parceladas em até 40 dias sem juros.

Saiba como usar o cartão de crédito do Caixa Tem

Para usar o cartão de crédito do Caixa Tem, é necessário primeiro ativar o cartão. Para isso, basta acessar o aplicativo do Caixa Tem e seguir as instruções. Após a ativação, o cartão pode ser usado para compras à vista, parceladas ou online.

Para compras à vista, basta passar o cartão na maquininha de cartão como qualquer outro cartão de crédito e para compras parceladas, é necessário informar o valor da compra e a quantidade de parcelas desejadas. O cartão de crédito do Caixa Tem permite parcelar compras em até 40 dias sem juros.

Para compras online, é possível usar o cartão virtual do Caixa Tem. Para isso, basta acessar o aplicativo do Caixa Tem e gerar o cartão virtual. O cartão virtual é uma versão digital do cartão de crédito que pode ser usada em sites e aplicativos.

É importante ressaltar que o cartão de crédito do Caixa Tem tem um limite de crédito de até R$ 1.500. Portanto, é importante ficar atento ao limite disponível antes de realizar uma compra.

O cartão de crédito do Caixa Tem é uma opção para quem precisa de dinheiro para emergências ou para realizar compras. O cartão é sem anuidade e tem um limite de crédito acessível. No entanto, é importante comparar as condições do cartão com as ofertas de outras instituições financeiras antes de solicitá-lo.