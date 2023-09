Estima-se que mais de 65 milhões de brasileiros recebem menos de R$ 2.500 por mês. Sendo um número bastante expressivo. Logo — estes brasileiros que recebem até R$ 1.750, estão enquadrados na modalidade de baixa renda. O Governo está liberando mais um benefício para essa parcela da população que poderá auxiliar bastante nas contas mensais. Saiba tudo sobre este benefício e como pode ser solicitado.

Dinheiro extra na conta de quem recebe até R$ 1.750; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona este benefício?

Este benefício é conhecido como Salário-Família. Trata-se de um benefício exclusivo para as famílias de baixa renda e é totalmente diferente de outros benefícios existentes no Brasil. Haja vista que possui números interessantes para os seus beneficiários.

As famílias participantes podem receber R$ 59,82 todos os meses por cada filho ou dependente legal com idade de no máximo 14 anos. Caso os dependentes tenham algum tipo de deficiência, o limite de idade é deixado para trás — tornando-se um benefício vitalício.

Com isso todos os meses o titular do cadastro hão de receber os valores diretamente em sua conta-corrente. Podendo ser acumulativo, de acordo com a quantidade de filhos ou dependentes. Para participar do benefício é importante estar atento aos seguintes critérios:

Solicitar a adesão ao benefício diretamente à empresa. No caso dos trabalhadores autônomos — o benefício poderá ser solicitado através dos órgãos gestores e sindicatos. No caso de licença médica, os interessados em obterem o benefício precisam buscar informações juntamente ao INSS, a fim de obterem os valores. Os documentos apresentados devem ter sido preenchidos previamente no site do Governo Federal. Bem como o documento de identificação pessoal, CPF, termo de responsabilidade, caderneta de vacinação e certidão de nascimento.

Portanto, com esses dados em mãos — é necessário ir em busca de obter o benefício. Haja vista que é disponível para todos os brasileiros — sendo importante estar com os dados atualizados e regulares.

É possível somar com outros benefícios?

Uma das maiores dúvidas dos beneficiários é acerca da soma dos benefícios. Por mais que muitos não acreditem — mas essa é uma das vantagens deste benefício. Que possibilita a soma com outros benefícios.

Portanto, caso o beneficiário receba o Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente, etc. Poderá ter somado a estes benefícios o valor referente ao Salário-Família. Até mesmo no caso da aposentadoria é possível somar com os outros valores.

É importante ficar atento quanto ao quadro previdenciário, a fim de evitar problemas quanto aos repasses financeiros. Entretanto, ademais é de suma importância ir em busca deste benefício.

Famílias que possuem até 3 filhos, já terão garantidas quase R$ 200. O que pode fazer uma grande diferença no fim do mês. Por mais que seja um benefício liberado com autorização do Governo Federal — não são todas as empresas que possibilitam os respectivos repasses.

