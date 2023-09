Passo a passo para usar o FGTS e limpar seu nome HOJE

Use o FGTS para limpar seu nome – Embora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) seja um direito para todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, muitos ainda têm dúvidas sobre como e quando sacar esses recursos. São diversas as modalidades de saque disponíveis, mas uma que chama atenção é a ausência de uma específica para o pagamento de dívidas. Qual seria a melhor forma de usar o FGTS para se livrar dos débitos? Aqui, desbravamos o labirinto de opções e estratégias.

Como funciona o FGTS?

O FGTS funciona essencialmente como uma espécie de poupança obrigatória, administrada pelo empregador, que deve ser acessada em circunstâncias específicas. São, ao todo, cerca de 12 situações diferentes que permitem ao trabalhador acessar esses recursos, que vão desde demissão sem justa causa até situações de calamidade pública. Também há o saque-aniversário, que permite retiradas anuais de uma parte do fundo. Entretanto, ainda não existe uma modalidade de saque dedicada exclusivamente ao pagamento de dívidas, embora esse seja um desejo comum entre os brasileiros.

Segundo informações divulgadas pela Serasa, usar o FGTS para quitar débitos pode ser uma estratégia financeira inteligente. O critério mais importante, segundo a empresa, é comparar o rendimento do FGTS com os juros da dívida em questão. Caso os juros da dívida sejam superiores ao rendimento do FGTS, utilizar o dinheiro do fundo para pagar as contas em atraso seria a melhor escolha. Essa ação não apenas elimina os débitos, mas também pode melhorar o score de crédito do indivíduo, aumentando suas chances de conseguir crédito no mercado, além de eliminar o pagamento de juros e dar mais controle sobre a vida financeira.

Uma das opções mais exploradas para quem não foi demitido ou não está prestes a se aposentar é o saque-aniversário. Esse tipo de saque permite que o trabalhador retire uma quantia de dinheiro uma vez por ano, no mês de seu aniversário. Entretanto, é crucial observar que optar pelo saque-aniversário implica abrir mão do saque-rescisão, o que significa que, em caso de demissão, o trabalhador não terá acesso à totalidade dos recursos depositados no FGTS.

Valores e detalhes

O valor disponível para saque nesse formato varia de acordo com alíquotas definidas com base no saldo total na conta do FGTS. Por exemplo, para saldos de até R$ 500, a alíquota é de 50%. Para saldos entre R$ 500,01 e R$ 1.000, a alíquota é de 40%, com uma parcela adicional de R$ 50. As alíquotas e parcelas adicionais continuam mudando conforme o saldo aumenta, chegando a 5% para saldos acima de R$ 20.000,01, com uma parcela adicional de R$ 2.900.

Para quem deseja optar pelo saque-aniversário ainda este ano, é necessário fazer essa escolha no aplicativo do FGTS até o último mês do aniversário do trabalhador. Caso contrário, só será possível fazer o saque em 2024.

Como citado anteriormente, enquanto ainda não existe uma modalidade específica para o uso do FGTS para pagamento de dívidas, várias estratégias podem ser adotadas. O mais importante é avaliar cuidadosamente suas opções e, se possível, consultar um consultor financeiro para tomar a decisão mais acertada para sua situação financeira.

