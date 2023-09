Descubra se o seu Bolsa Família foi BLOQUEADO pelo 0800, pelo chat ou pela internet

Consulte a situação do seu Bolsa Família – Se você é um dos milhões de brasileiros que dependem do Bolsa Família para complementar a renda, fique atento. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) está intensificando as revisões no Cadastro Único (CadÚnico) e, com isso, seu benefício pode ser temporariamente bloqueado. Mas não se preocupe, há meios de verificar a situação e regularizá-la.

Bolsa Família irregular

O MDS tem por objetivo identificar qualquer irregularidade nos cadastros, com o intuito de otimizar o processo de distribuição de renda a famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, essa varredura nos cadastros pode causar a interrupção temporária de benefícios. Para evitar surpresas indesejáveis, o segurado pode acessar diversas plataformas para confirmar se está tudo em ordem com o seu benefício. Uma dessas formas é realizar uma consulta online, que pode ser feita pelos aplicativos oficiais como o próprio Bolsa Família, Caixa Tem e Cadastro Único. Outra opção é acessar o site do Cadastro Único ou o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal (CEF).

Para aqueles que preferem o atendimento via telefone, diversas linhas estão disponíveis para tirar dúvidas e verificar a situação do cadastro, como o número 111 do próprio Bolsa Família, o 121 do MDS e 0800 726 0207 da Caixa Cidadão, entre outros. As informações adquiridas nessas plataformas podem revelar se há alguma pendência no cadastro e qual seria o motivo para o eventual bloqueio do Bolsa Família.

Em meio a essas revisões, o MDS também decidiu retomar as Regras Condicionais do Bolsa Família, que haviam sido suspensas. Tais regras visam assegurar que as crianças e adolescentes beneficiados tenham acesso garantido à saúde e educação. Caso essas condições não sejam cumpridas, as famílias poderão ter seus benefícios interrompidos. Isso inclui, por exemplo, a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para as de 6 a 18 anos. Também fazem parte dos requisitos o acompanhamento nutricional das crianças de até seis anos e a atualização da carteira de vacinação de todos os membros da família.

Se, após dois meses de bloqueio, a família beneficiada não regularizar sua situação, o benefício será definitivamente cancelado. Vale ressaltar que, ao contrário do que ocorre em casos de bloqueio por verificação cadastral, as famílias que perderem o benefício por descumprimento das Regras Condicionais não terão direito às parcelas retroativas.

Parcela de setembro

Apesar desses bloqueios, o repasse de setembro está confirmado. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Portanto, quem tem o NIS terminando em 1, por exemplo, receberá o pagamento no dia 18 de setembro, com a possibilidade de retirada já no dia 16.

Para efetuar o saque, é necessário apresentar um dos cartões válidos para tal, como o cartão do Auxílio Brasil, cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal. Mas para aqueles que não possuem nenhum desses cartões, a alternativa é o aplicativo Caixa Tem, por meio do qual podem ser feitas transações e pagamentos de contas.

Assim, em meio a um cenário de pandemia e incertezas econômicas, é vital que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos às mudanças e procedimentos para não terem seus benefícios inesperadamente interrompidos. Este é um chamado para a responsabilidade social e o uso consciente de recursos que são vitais para a subsistência de milhões de famílias brasileiras.

