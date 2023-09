Ser solteiro tem suas vantagens! Veja 10 delas

Ter um parceiro amoroso não significa estar em vantagem em relação aos solteiros. É interessante pensar que cada indivíduo tem um contexto de vida diferente do outro, podendo se satisfazer em cenários distintos.

Não ter um parceiro amoroso está longe de ser um status de fracasso. Porém, não ter um parceiro também pode gerar diversos benefícios.

Segundo pesquisas de psicólogos, existe um favorecimento de quem tem um relacionamento, além dos estereótipos estarem presentes de acordo com as normas culturais.

“As normas culturais geralmente favorecem os parceiros. Como as pessoas solteiras sabem, o mundo está cheio de estruturas (’Mesa para dois? ‘) e estereótipos (‘Algo deve estar errado com eles’) que sugerem que a solteira é menos desejável do que estar em um relacionamento”, diz a especialista.

Se você se encontra solteiro atualmente, saiba que existem diversos privilégios te rodeando. Em determinados casos, é até melhor estar sem parceiro amoroso para se conhecer melhor, aprender mais sobre suas vontades e se preparar psicologicamente para futuros cenários em uma vida a dois, caso seja de seu interesse.

Para os que são solteiros natos, não estar em um relacionamento não é um problema | Imagem: Austin Distel / unsplash.com

Especialista aponta 10 privilégios de uma pessoa solteira

Pessoas solteiras contam com mais tempo para usar da forma que desejam. É possível focar mais em suas coisas particulares. Solteiros são responsáveis apenas por si mesmos. Não há como se ferir amorosamente. A vida é frequentemente estável e sem desconforto no sentido amoroso. Pessoas solteiras são mais calmas com frequência. É possível sair com quem você deseja e ter liberdade afetiva sem dar satisfações. Você pode escolher como usar sua energia como desejar. Solteiros são livres de atividades indesejadas de casais. Não é necessário se habituar aos hábitos alimentares do parceiro, podendo se alimentar como deseja.

O amor realmente faz bem ao coração.

Pessoas felizes e positivas possuem menor risco de mortalidade cardiovascular. Além disso, pessoas contagiadas pela química do amor, possuem maior capacidade de adquirir hábitos saudáveis, inclusive há uma diminuição dos processos inflamatórios.

3 benefícios de um relacionamento saudável

1 – Desenvolver uma comunicação melhor

Estar em um relacionamento em que ambas as partes se respeitam vai implicar em ter conversas profundas e honestas. Isso significa ter que falar com seu parceiro sobre qualquer assunto, inclusive aqueles difíceis de serem expressados.

2 – Melhora na autoestima

Sua autoestima nunca deve depender de ninguém além de você mesmo. Ainda assim, não negamos que ouvir um elogio e se sentir desejado por sue parceiro faz muito bem para nossa confiança e facilita o processo de nos amarmos.

3 – Companhia para todas as horas

Relacionar-se romanticamente com alguém também te dá a garantia de que aquela pessoa poderá te fazer companhia para diversos momentos importantes e até mesmo para as ocasiões mais aleatórias. É sempre bom ter com quem contar.

