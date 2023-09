Passo a passo e o que precisa para receber mais de R$ 24.890,00 do Bradesco

O Bradesco continua sendo um dos principais bancos do país, com 100 milhões de clientes em todo o Brasil. Entre o expressivo leque de serviços da instituição bancária está o empréstimos pessoal, que é disponibilizado a diversas pessoas com diferentes valores, apropriado para cada perfil de cliente. Continue a leitura, a seguir, para saber quem pode solicitar R$ 25 mil de empréstimo do banco, logo abaixo.

Saiba o passo a passo para receber mais de R$ 24.890,00 do Bradesco. | Foto: Reprodução

Uma bolada à sua espera

O Bradesco, um dos principais bancos do Brasil, atende a uma vasta clientela de aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o país, oferecendo uma ampla gama de serviços. Entre esses serviços, destacam-se os empréstimos, que são disponibilizados a diversas pessoas com diferentes valores, dependendo de vários fatores.

Atualmente, o banco está oferecendo uma linha de crédito que permite aos clientes acessarem até R$ 25 mil para suas necessidades de crédito pessoal. Continue a leitura e saiba quem pode solicitar o alto valor de empréstimo do banco, logo abaixo.

Empréstimo Bradesco em até 24 horas

Para obter esse empréstimo, é necessário atender a alguns requisitos e seguir um processo que libera o valor em até 24 horas. Antes de solicitar o empréstimo, é fundamental que os clientes avaliem sua situação financeira para garantir que possam lidar com os custos e também compreendam as condições de pagamento da linha de crédito.

Solicitação 100% digital

O Bradesco oferece a facilidade de solicitar o empréstimo pessoal de até R$ 25 mil de forma totalmente digital, tornando o processo conveniente e ágil. Os clientes devem estar cientes de que existem condições associadas, como uma taxa de juros mensal de 3% e um prazo de pagamento que pode se estender por até 36 meses.

Por outro lado, há uma vantagem adicional na flexibilidade na escolha da data de pagamento. Os clientes têm a opção de agendar o pagamento da primeira parcela em até 45 dias após a contratação do empréstimo.

Requisitos mínimos para o crédito

Para acessar esse empréstimo no Bradesco, é necessário que o cliente possua uma conta poupança ou conta corrente no banco. Antes de fazer a solicitação, é aconselhável utilizar o site do banco para simular a contratação da linha de crédito, permitindo aos clientes uma visão mais clara das condições envolvidas.

Análise de crédito

É importante lembrar que a aprovação do empréstimo está sujeita a uma análise do perfil do cliente realizada pelo banco. O Bradesco pode aprovar ou negar o crédito pessoal com base nessa análise. O processo de contratação do empréstimo pode ser realizado de forma conveniente através do site ou aplicativo móvel do Bradesco, que está disponível para dispositivos Android e iOS.

Esteja avisado

É válido lembrar que a aprovação da linha de crédito não é garantida, e os valores concedidos podem ser inferiores aos R$ 25 mil desejados, dependendo da avaliação do banco em relação à situação financeira do cliente. Por outro lado, caso a instituição ofereça a considerável quantia para empréstimo, é importante avaliar suas condições financeiras atuais para o consequente pagamento das parcelas relacionadas ao crédito pessoal mais à frente.

