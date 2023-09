Parcelas dos beneficiários do CadÚnico terão menos 108 reais

Uma redução de R$ 108 nas parcelas do programa de transferência de renda Bolsa Família deve ser percebida para algumas famílias no mês de setembro. Para os desatentos, a notícia gerou preocupação e muitos questionamentos sobre o real motivo para um repasse inferior para este mês. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que, de fato, aconteceu.

Benefício menor

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, anunciou uma redução de R$ 108 nas parcelas do novo programa Bolsa Família para o mês de setembro. Para os desavisados, a notícia causou apreensão e muitos pontos de interrogação sobre o real motivo para um repasse inferior para este mês. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que, de fato, aconteceu.

Motivos que justificam a diminuição do valor

No mês de junho, foi anunciado o novo Bolsa Família, que continuaria a disponibilizar o Auxílio Gás em 2023. No entanto, esse benefício será pago a cada dois meses, o que significa que, após ter sido concedido em agosto, o próximo pagamento só acontecerá em outubro. Portanto, o desconto de R$ 108 no Bolsa Família se deve à ausência do pagamento do Auxílio Gás em setembro. Isso resultará em uma redução média no valor do programa em comparação com agosto.

Como consultar o Bolsa Família?

Existem várias maneiras de consultar o Bolsa Família:

1. Central da Caixa

Os beneficiários podem ligar para o número 111, que é o atendimento da Caixa dedicado ao programa.

2. Atendimento ao Cidadão

O número 0800 726 02 07 também pode ser usado para consultar informações sobre o Bolsa Família.

3. WhatsApp da Caixa

Os beneficiários podem adicionar o número 0800 104 0104 à lista de contatos do WhatsApp para obter informações sobre o Caixa Tem e as datas de pagamento do auxílio.

4. Portal Cidadão da Caixa

O Portal Cidadão da Caixa permite que os beneficiários vejam o valor total do benefício e o valor individual de cada pagamento. Além do Bolsa Família, outros auxílios, como o Vale Gás e o abono salarial, podem ser visualizados na plataforma.

Para acessar suas informações, o beneficiário deve visitar o site do Portal do Cidadão e fazer login com seu CPF. A senha utilizada é a mesma usada em aplicativos como o Caixa Trabalhador ou o Bolsa Família. Caso nunca tenha utilizado essas plataformas, é necessário fazer o cadastro.

Cronograma de Setembro

Aqui está o calendário completo de pagamento do Bolsa Família para setembro:

Final do Número de Identificação Social (NIS) 1 a 18: Liberado em 16/09

Final do NIS 2: 19

Final do NIS 3: 20

Final do NIS 4: 21

Final do NIS 5: 22

Final do NIS 6: 25 (Liberado em 23/09)

Final do NIS 7: 26

Final do NIS 8: 27

Final do NIS 9: 28

Final do NIS 0: 29

Os beneficiários podem acessar suas parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android ou iOS. Além disso, também é possível movimentar os valores usando o antigo cartão do Auxílio Brasil.

