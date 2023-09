Governo confirma o valor do Bolsa Família para setembro; confira

Parcela do Bolsa Família – Mudanças significativas estão em curso no Programa Bolsa Família, visando maior justiça na distribuição dos benefícios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou uma nova rodada de pagamentos e ajustes que podem alterar a quantia recebida pelas famílias. Mas o que muda, de fato, e como isso afetará as mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social? Vamos mergulhar nos detalhes.

Qual será o valor do Bolsa Família neste mês?

Até pouco tempo, o Programa Auxílio Brasil, como era conhecido anteriormente, operava de maneira que todas as famílias recebiam uma quantia fixa de R$ 600, independente do número de membros da família. Essa estrutura foi alvo de críticas por parte dos beneficiários, que a consideravam injusta, especialmente para famílias com diferentes números de dependentes. Em resposta a essas preocupações, o Ministério lançou, em junho deste ano, uma nova estrutura de benefícios para o agora reconfigurado Programa Bolsa Família.

A novidade está na divisão do montante a ser recebido. A partir de agora, há um benefício principal, o Benefício de Renda de Cidadania, que paga R$ 142 por pessoa em cada grupo familiar. Este será fixo e pago todos os meses. A este se somam outros três benefícios adicionais, que são pagos com base em regras específicas. Dessa forma, cada família passará a receber um valor que reflete mais adequadamente suas necessidades e circunstâncias particulares.

O primeiro dos benefícios adicionais é o Benefício Complementar. Ele entra em cena para garantir que, mesmo após a divisão do Benefício de Renda de Cidadania, famílias com quatro membros ou menos ainda tenham acesso a pelo menos R$ 600 por mês. Isso funciona como uma espécie de “piso” para o benefício.

Em adição a estes, há ainda o Benefício de Renda Variável, que se destina a crianças e jovens entre sete e dezoito anos, acrescentando R$ 50 a mais por indivíduo nesta faixa etária. Também não se pode esquecer o Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 a mais para cada criança com até seis anos na família. Este é um sinal claro de que o governo federal está particularmente preocupado em investir nas fases cruciais do desenvolvimento infantil.

Calendário de pagamentos

Contudo, as famílias beneficiadas não devem perder de vista o calendário de pagamentos. De acordo com as informações oficiais divulgadas pelo governo, os pagamentos para setembro estão programados para ocorrer entre os dias 18 e 29. A ordem dos pagamentos será definida com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família.

Portanto, o recém-atualizado Programa Bolsa Família chega com uma série de mudanças destinadas a tornar a distribuição de recursos mais equitativa. Há novos benefícios adicionais baseados em critérios específicos e uma reestruturação do valor principal. Tudo isso com o objetivo de refletir mais de perto as necessidades individuais de cada família em situação de vulnerabilidade social. Certamente, é um momento significativo e um marco na evolução do programa, que agora busca não apenas fornecer assistência, mas fazê-lo de forma mais justa e eficiente.

