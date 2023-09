Maiores de 14 anos podem receber R$ 1.850,00 da Caixa; veja como

Na busca por incentivo ao esporte e descoberta de talentos brasileiros, o Governo Federal está lançando uma nova iniciativa em parceria com a Caixa Econômica Federal. Nesse programa, está sendo oferecido um apoio financeiro substancial a jovens atletas com futuro promissor em suas modalidades esportivas. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre como funciona o auxílio social.

O Governo Federal, em um esforço para promover o esporte e identificar talentos nacionais, está lançando uma iniciativa através da Caixa Econômica Federal que visa oferecer um substancial apoio financeiro a jovens atletas promissores.

Este programa, conhecido como Bolsa Atleta, tem como propósito apoiar atletas de alto desempenho que não possuam patrocínio, proporcionando-lhes um benefício financeiro mensal. Uma das categorias mais notáveis dentro deste programa é a de Atleta Internacional, que oferece um valor mensal de R$ 1.850.

A seguir, detalharemos como os jovens atletas podem se candidatar a este benefício. Continue lendo para obter mais informações

Requisitos para receber a bolsa de R$ 1.850

É importante salientar que este benefício não está disponível para qualquer atleta, uma vez que existem critérios específicos que precisam ser atendidos para se qualificar para o Bolsa Atleta. Esses requisitos incluem:

Possuir no mínimo 14 anos de idade.

Estar afiliado a uma entidade esportiva reconhecida, bem como a entidades administrativas em níveis estadual (federação) e nacional (confederação).

Ter participado de uma competição internacional reconhecida no último ano e alcançado uma classificação entre os três primeiros colocados em campeonatos mundiais, jogos Pan-Americanos, Parapan-Americanos, Sul-Americanos ou competições similares.

Como se Inscrever no Bolsa Atleta:

O processo de inscrição é composto pelas seguintes etapas:



1. Cadastro online: Os atletas interessados em receber o benefício devem preencher um formulário de inscrição no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

2. Envio da documentação necessária: Após o preenchimento do formulário, os candidatos devem enviar a documentação exigida ao Ministério para comprovar as informações fornecidas.

3. Aguardar a decisão: O Ministério comunicará a decisão relativa à concessão da bolsa através de correspondência física ou e-mail. A relação de beneficiários aprovados também ficará disponível no website oficial.

4. Formalizar o acordo: Após a notificação positiva, o atleta deve assinar e entregar o Termo de Adesão em uma agência da Caixa Econômica Federal dentro do prazo de 30 dias. No entanto, caso o atleta não seja cliente da Caixa, será necessário abrir uma conta para receber o benefício. Se o atleta for menor de idade, o termo deve ser assinado pelo responsável legal.

