Oportunidade: inscrições para processo seletivo do IBGE estão abertas

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou, recentemente, a abertura das inscrições para um novo processo seletivo que promete ser a solução para aqueles que buscam finalmente uma renda fixa. Segundo informações do IBGE, a contratação será imediata e o processo contará com um total de mais de 100 vagas oferecidas. Continue a leitura, logo abaixo, para descobrir como se inscrever e obter todas as informações essenciais sobre este processo seletivo.

Inscrições para processo seletivo do IBGE estão abertas. Saiba como participar. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Inscrições abertas para o IBGE

Se você já concluiu o ensino médio e está em busca de oportunidades de emprego, temos notícias realmente boas para você. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) recentemente abriu inscrições para um novo processo seletivo que pode ser a solução que você tanto almeja.

Este processo seletivo oferece vagas para o cargo de codificador censitário, com contratação imediata e um total de mais de 100 oportunidades disponíveis. Continue a leitura, logo abaixo, para descobrir como se inscrever e obter todas as informações essenciais sobre este processo seletivo.

Edital já foi publicado

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) é a entidade responsável por este processo seletivo e já publicou o edital, no qual você pode verificar a disponibilização de 120 vagas para o cargo de codificador censitário. Para concorrer a uma dessas vagas, é necessário ter concluído o ensino médio, ser maior de 18 anos e atender a outros requisitos especificados no edital.

Remuneração e benefícios

Os aprovados neste processo terão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e receberão um salário mensal de R$ 1.308, além de benefícios como auxílio alimentação no valor de R$ 658, vale-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. É importante mencionar que os selecionados desempenharão suas funções por um período de oito meses, conforme estipulado em contrato.

Inscrição no processo seletivo

Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 28 de setembro deste ano. Para fazer a inscrição, basta acessar o site da IDECAN, a banca responsável pela organização do processo seletivo, e cadastrar-se dentro do prazo estabelecido. Além disso, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 20 para continuar participando do processo seletivo.

