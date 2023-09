Novo concurso da Polícia Federal 2023; veja o que você deve saber

Se o seu desejo era prestar o concurso da Polícia Federal chegou o seu momento! A Polícia Federal é uma instituição da Polícia Federal Brasileira, que é empregada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de ser a responsável por essa segurança pública em todo o território nacional para combater o crime, tráfico de drogas, terrorismo, crimes cibernéticos, entre outros.

confira as novidades sobre o concurso da Polícia Federal. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concurso da Polícia Federal 2023

O novo concurso da Polícia Federal vai sair do papel. A polícia já encaminhou esse pedido para fazer acontecer esse concurso ao Ministério da Economia, e a assinatura foi feito pelo Andrei Augusto Passos Rodrigues, que é delegado-geral. E a expectativa é que em breve já possa ter essa autorização para o concurso.

O pedido para a liberação de mais de 700 vagas imediatas para a área administrativa. No entanto, ainda as inscrições não foram abertas, é necessário aguardar a autorização do edital do concurso, além disso é importante frisar que essa proposta precisa ainda ser aprovada pelo Ministério da Economia, e tudo isso vai depender também das questões orçamentárias.

Salários e cargos que podem ser disponibilizados nesse concurso

Se o certame da Polícia Federal foi liberado, ele promete ser bastante concorrido, pois os salários são atrativos e que podem variar entre os valores de R$ 4.746,16 a R$ 7.087,29. O concurso ainda vai disponibilizar o total de 734 vagas imediatas na categoria administrativa.

Mas o destaque desse concurso ficou para 494 vagas que serão destinadas para cargo de Agente Administrativo, e o salário inicial é no valor de R$ 4.746,16.

Vagas e salários que devem ser oferecidos pelo concurso da Polícia Federal em 2023

Administrador, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (20h), Nutricionista, Odontólogo (40h), Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Comunicação Social. O salário desses profissionais será de R$ 5.776,47.

Engenheiro e Estatístico: Salário de R$ 7.050,41.

Salário de R$ 7.050,41. Médico (40h): Salário de R$ 7.087,29.

Salário de R$ 7.087,29. Agente Administrativo: Salário de R$ 4.746,16.

Preparação para o concurso da Polícia Federal 2023

Por mais que o edital ainda não tenha sido publicado, a preparação para conseguir passar nesse concurso é extremamente essencial, caso contrário é quase impossível passar, pois como foi citado acima, é um concurso muito concorrido. A preparação precisa ser intensiva, com materiais especializados na área.

Vale ressaltar que muitos candidatos gostam de montar grupos de estudos ou cursos preparatórios específicos para a Polícia Federal.

