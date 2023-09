Como se aposentar recebendo mais de R$ 7 MIL pelo INSS

O sonho de se aposentar recebendo o valor correspondente ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem sido uma das principais dúvidas debatidas pelos segurados da Previdência Social. Afinal, quem pode receber a quantia máxima estipulada para o ano de 2023 e como cumprir os requisitos para que isto seja possível no ano em que você se aposentar? Saiba mais detalhes sobre o tema, a seguir.

Aposentadoria máxima em 2023

A busca pela aposentadoria com o teto do INSS tem sido uma das principais preocupações dos segurados da Previdência Social. Afinal, muitos sonham em desfrutar dos benefícios proporcionados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e receber a quantia máxima estipulada para o ano de 2023, que é de R$ 7.507,49.

Mas, será que é realmente viável atingir esse objetivo? O que os trabalhadores precisam fazer para planejar sua aposentadoria visando alcançar o teto do INSS? Continue a leitura para entender com clareza as questões, a seguir.

Quem tem direito ao teto do INSS?

Trabalhadores com carteira assinada, contribuintes individuais, segurados facultativos e microempresários têm a possibilidade de se aposentar por meio da Previdência Social e, consequentemente, receber o valor máximo estabelecido para a aposentadoria. Entretanto, para alcançar esse feito, é necessário que todas as contribuições realizadas ao longo da carreira tenham sido feitas com base no valor anual do teto do INSS. Vale ressaltar que isso é extremamente difícil, praticamente impossível.

No entanto, há estratégias para se aproximar desse valor máximo. Se você deseja se aposentar com o teto do benefício ou próximo a ele, é fundamental possuir uma remuneração igual ou superior ao valor máximo. Quanto maiores forem os valores das suas contribuições, maior será o montante da sua aposentadoria.

Como é calculado o valor da aposentadoria?

Diversos fatores influenciam o cálculo do valor da sua aposentadoria, incluindo:

O número de contribuições feitas antes de solicitar a aposentadoria.

A média salarial no período da contribuição.

As legislações previstas pela Reforma da Previdência.

As mudanças nos valores do teto durante os anos.

Todos esses elementos devem ser considerados ao calcular o montante que você irá receber. Os benefícios do INSS são calculados de acordo com a média das remunerações de contribuição. Esse cálculo leva em consideração 60% da média salarial, acrescentando 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar 15 anos para mulheres e 20 anos para homens.

Se você deseja receber 100% do valor de todos os seus salários de contribuição, será necessário contribuir durante 40 anos, no caso dos homens, ou 35 anos, no caso das mulheres.

Revisão da Aposentadoria

Para aqueles que já estão aposentados e acreditam que estão recebendo um valor inferior ao que deveriam, é possível solicitar uma revisão da aposentadoria. Pode ser que tenha ocorrido um erro no cálculo ao analisar o seu processo e, em alguns casos, basta identificar os equívocos. Geralmente, são situações em que o INSS deixou de considerar algum período de contribuição ou considerou um salário de contribuição com valor inferior ao devido. Em outras situações, a revisão é possível por meio de uma tese jurídica, e é necessário contar com a assistência de um especialista para determinar se você tem direito a alguma revisão.

Sonho desafiador

Ao longo dos anos, os índices de correção aplicados aos valores do INSS passaram por diversas mudanças. Com as novas regras estabelecidas pela Reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, o cálculo da média salarial passou a incluir 100% dos salários recebidos pelo trabalhador desde julho de 1994. Isso significa que, para se aposentar próximo ao teto, além de ter todas as contribuições pagas com base no teto atual, o segurado precisa ter um tempo adicional de contribuição.

Essa exigência torna ainda mais desafiante alcançar a aposentadoria com o teto do INSS. Recomendamos que você consulte um advogado especializado em direito previdenciário para analisar o seu caso. No entanto, é importante ressaltar que se aposentar recebendo o teto do INSS é uma meta pouco provável de ser alcançada.

