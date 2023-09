Sola de sapato, NUNCA MAIS! Aprenda como amaciar a carne de vários jeitos

Quem não ama um churrasco, ou uma carne no molho, ou um bife bem macio, não é mesmo? Quando o assunto é carne, todos tem preferência, seja bem-passa ou malpassada, mas no fim todos desejam ter uma carne macia e suculenta. Todo mundo já deve ter comido um pedaço de carne que parece borrachuda, é muito ruim.

Por isso, trouxemos algumas dicas de como deixar a carne derretendo em sua boca, não importa para qual receita ela será usada, mas vamos trazer truques de chefs renomados. Carne dura nunca mais!

truques de como ter uma carne macia. Imagem: Pixabay

Formas de diferentes de deixar a carne mais macia

Sal Marinho

O sal é um alimento aliado em tudo, principalmente para amaciar as carnes, por isso, coloque um pouco de sal marinho nos dois lados do bife e deixa por uma hora de descanso antes de cozinha ou assar. Assim que for absorvido, vai ajudar a ter uma carne macia.

Chá Preto

Esse quase ninguém escutou, e por mais que pareça estranho o chá preto é um aliado também para deixar a carne macia. Faça um chá bem forte, deixe esfriar e depois mergulhe o bife no chá.

Ácidos

Os ácidos naturais, como por exemplo os sucos cítricos e o vinagre, são ótimos ingredientes para ajudar a maciar as fibras da carne, principalmente se misturar o vinagre balsâmico branco junto com o suco de limão ou suco de abacaxi e para finalizar, coloque um toque de mostarda. Vai ficar uma mistura perfeita para deixar o bife gostoso e suculento.

Carne no Molho de Tomate

A carne costuma ficar macia devido ao molho de tomate porque ele tem ácidos presentes, marina a carne no molho de tomate antes de ir para a grelha.

Refrigerante

Você sabia que uma lata de Coca-Cola pode te ajudar nessa missão? Jogue a Coca-Cola no bife e deixa por um dia, e depois você pode cozinhar, a carne vai derreter na boca de tão macia.

Gengibre

O gengibre é um alimento que além de tempero ele funciona como amaciante, pois tem sua enzima proteolítica. Além disso, ele também pode ser usado para preparar o frango.

Carne e Cafeína

Já imaginou marinar o bife no café forte? O resultado vai te surpreender pois a carne vai ficar macia e pronta para ser grelhada.

Produtos Lácteos

Existem cálcio nos laticínios que ativa as enzimas da carne, e isso faz com que elas fiquem macias. Como por exemplo o iogurte ou leitelho.

Frutas

Mamão, abacaxi, kiwi e até mesmo o figo tem propriedades que deixam a carne macia, para isso basta fazer um purê e colocar no bife e deixa marinar por algumas horas.

