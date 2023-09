Nesta última semana, o Ministério da Previdência Social divulgou uma série de motivos que podem resultar no indeferimento de milhões de solicitações de benefícios referentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dentre esses dados apresentados estão contidos informações quanto as concessões e os principais motivos de recusa. Saiba todos e fique por dentro de todos os detalhes.

Alerta de URGÊNCIA INSS mostra por que você foi negado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

INSS divulga grande novidade

O INSS divulgou nos últimos meses que iria passar a usar inteligência artificial para automatizar etapas da aprovação de benefícios. Entretanto, que de maneira alguma iria dispensar os agentes humanos — haja vista que na maioria das vezes é necessário um supervisor para cada máquina.

Nos dias de hoje o INSS é responsável por atender mais de 35 milhões de brasileiros. Através de diferentes modalidades de auxílios. Haja vista que de acordo com o último senso divulgado, o gasto pode chegar a até R$ 62 bilhões.

Neste último mês o INSS aprovou 57% dos requerimentos e reprovou 42%. Ainda restam mais de 1 milhão de pedidos que estão esperando a análise do órgão. Podendo estar parado seja na área administrativa ou etapa médica. Entretanto, existem alguns motivos que resultam no indeferimento do benefício.

Estes são os principais motivos que causam recusa por parte do INSS:

Auxílio por Incapacidade Temporária: a maior parte dos benefícios negados é em conta da não comprovação médica da real situação do trabalhador. Logo, resulta no indeferimento do pedido.

Pensão por morte: a maior parte dos benefícios que são negados é em razão da não comprovação do real vínculo com o falecido.

Aposentadoria: a maior parte dos benefícios negados é em razão de não possuir o tempo de contribuição necessária ou falta de documentos.

Auxílio-maternidade: o principal motivo é não cumprir o período de carência antes do parto.

BPC: o principal motivo é não estar dentro do quadro de renda estipulado.

Portanto, cada benefício possui um determinado motivo padrão e mais ‘usado’ que acaba reprovando o requerimento e o segurado é obrigado a recomeçar do zero a análise.

Este é o tempo necessário para conseguir aprovação

O tempo de espera para os pedidos do INSS serem analisados e respondidos pode variar bastante. Dependendo de estado para estado. Benefício para benefício. O tempo de espera é a partir de 0 dias até mais de 365 dias. Veja a análise abaixo.

Mais de 637 mil pedidos tiveram o seu tempo de espera entre 0-45 dias;

Mais de 378 mil pedidos tiveram o tempo de espera entre 46 e 90 dias;

Mais de 394 mil pedidos tiveram o tempo de espera entre 91 e 180 dias;

Mais de 250 mil pedidos tiveram o tempo de espera entre 181 e 360 dias;

E mais de 30 mil pedidos tiveram o tempo de espera superior a 365 dias.

Portanto, quando se diz ‘mais de’ é porque o número fixo ficara entre o número apresentado e o seu próximo milhar. Logo, 60% dos benefícios precisaram de até 90 dias para conseguirem ser analisados e respondidos pelo INSS.

Tudo indica que nos próximos anos esses números podem mudar com o uso da I.A durante a análise dos requerimentos. Lembrando que sempre com o auxílio dos agentes humanos.