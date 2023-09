Batata cozida em 5 MINUTOS: como fazer?

Quem é quem não ama uma batata, não é mesmo? A batata se tornou um alimento muito versátil e que conquistou o mundo inteiro com diversas que receitas que dá para criar com esse ingrediente. Seja batatas fritas, purê, batata recheada, batata assada, tudo com batata fica bom.

A batata na gastronomia é um ingrediente que não pode faltar, além do seu delicioso sabor e tem uma fonte de nutrientes essenciais que ajudam em nossa saúde.

aprenda a faezr sua batata em 5 minutos e sem perder os nutrientes. Imagem: Pixabay

Valor nutricional da batata

Antes de mostrar como cozinhar uma batata em apenas 5 minutos, é essencial destacar o porquê esses alimentos é um dos mais desejados para se ter na cozinha e ele também ajuda em nossa saúde. Elas são ricas em:

Carboidratos: fonte significativa de carboidratos complexos, que fornecem energia sustentada ao longo do dia

Fibra: contêm fibra alimentar, que promove a saúde digestiva
Vitamina C: Uma batata de tamanho médio pode fornecer cerca de 45% da quantidade diária recomendada de vitamina C

Potássio: Importante para manter a pressão arterial

Vitamina B6: Contribui para o metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos

Ferro: Ajuda no transporte de oxigênio no sangue

Antioxidantes: contêm antioxidantes, como ácido ascórbico e carotenoides, que podem ajudar a proteger nossas células

Folato: Importante para a formação de células sanguíneas

Niacina: Contribui para o funcionamento normal do sistema nervoso e da pele

Minerais essenciais: contêm minerais essenciais, como magnésio e fósforo, necessários para a saúde óssea e muscular.

Como cozinhas as batatas em apenas 5 minutos?

Todo mundo ama fazer aquela batata quando chega do serviço cansado, mas pensa no tempo que vai demorar fazer e desiste. Não deixe de comer sua batata por causa da demora, trouxemos uma dica que vai te ajudar a fazer a batata de forma rápida e macia sem tirar o sabor dela, é isso mesmo e tudo isso pode fazer com o micro-ondas.

Veja as dicas:

Lavagem e secagem da batata: Lave bem as batatas e seque-as com um pano ou papel de cozinha. Não é necessário descascá-las

Perfuração na batata: Usando uma faca ou palito, perfure as batatas em vários lugares para evitar que elas explodam no micro-ondas

Embalagem segura para ir no micro-ondas: Coloque as batatas em um recipiente de vidro para micro-ondas e cubra com filme plástico.

Micro-ondas precisa estar na potência máxima: Ajuste o micro-ondas para a potência máxima (geralmente 800W) por cerca de 5 0u 6 minutos. O tempo pode variar dependendo do tamanho e quantidade das batatas

Resfriamento: Após o cozimento, retire o filme plástico e deixe as batatas esfriarem um pouco. Depois basta descascá-las com e usá-las na receita que deseja fazer.

