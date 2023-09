Top 10 carros mais vendidos de 2023 até agora; lista causa surpresa

Ano após ano, os apaixonados por carros procuram no ranking dos automóveis mais vendidos uma referência para saber qual comprar. Nos levantamentos dos últimos anos, foi percebido uma queda nas vendas de SUVs, surpreendendo expectativas anteriores. Ao que tudo indica, os hatchbacks devem reinar absolutos por um longo tempo. A seguir, saiba mais detalhes sobre a lista dos 10 carros mais vendidos deste ano.

Saiba mais detalhes sobre a lista dos 10 carros mais vendidos deste ano. | Foto: Divulgação

A vez dos ‘achatadinhos’

Na década passada, havia uma grande expectativa de que os SUVs dominariam completamente o mercado automobilístico com a multiplicação dos modelos. No entanto, ao avaliar os dois primeiros quadrimestres de 2023, é evidente que os hatchbacks ainda mantêm a liderança na lista dos 10 carros mais vendidos.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre esse ranking para compreender melhor essa mudança de tendência no mercado automotivo.

Leia mais: Ninguém esperava que estes carros fossem PERMITIDOS para ser Uber

Hatchbacks dominam vendas em 2023

De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) referentes às vendas até agosto deste ano, a Fiat Strada, uma picape, ocupa o primeiro lugar na lista dos modelos mais vendidos. Essa liderança não é uma novidade, já que a Strada tem se destacado no mercado desde 2021. É importante destacar que essa picape se destaca, vendendo duas a três vezes mais do que os principais modelos do segmento.

Entre os demais veículos, o Chevrolet Onix é o mais vendido, competindo acirradamente com o VW Polo. A diferença nas vendas entre esses dois hatchbacks é de aproximadamente 300 unidades. Além disso, o mercado também inclui o Hyundai HB20, o Fiat Mobi e o Fiat Argo, todos hatchbacks que ocupam posições entre os dez primeiros colocados.

No ranking da Fenabrave, não há nenhum SUV entre os cinco primeiros colocados, sendo o quinto lugar ocupado por um sedã, o Chevrolet Onix Plus. Apenas três utilitários esportivos conseguiram entrar na lista dos mais vendidos: VW T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta, todos com volumes de vendas significativamente menores em comparação com os principais hatchbacks do mercado.

SUVs vendem menos desde 2021

Explicar esta questão não é uma tarefa tão simples, mas alguns fatores podem ajudar a esclarecer essa tendência. Primeiramente, o preço desempenha um papel fundamental. O SUV mais vendido no Brasil, o VW T-Cross, tem um preço inicial de R$ 107.505, enquanto o líder dos hatchbacks, o Chevrolet Onix, parte de R$ 82.490. Essa diferença considerável de R$ 25 mil pode influenciar as escolhas dos consumidores.

Além disso, o custo de manutenção também favorece os hatchbacks. Em geral, eles têm mecânica mais simples em comparação com os SUVs, o que resulta em custos de manutenção mais baixos para os primeiros.

Os 10 carros mais vendidos em 2023

Veja, logo abaixo, o ranking de vendas dos oito primeiros meses deste ano:

Fiat Strada – 73.803 unidades vendidas Chevrolet Onix – 62.715 unidades vendidas VW Polo – 62.412 unidades vendidas Hyundai HB20 – 54.180 unidades vendidas Chevrolet Onix Plus – 49.192 unidades vendidas VW T-Cross – 46.038 unidades vendidas Fiat Mobi – 45.616 unidades vendidas Fiat Argo – 44.971 unidades vendidas Chevrolet Tracker – 40.773 unidades vendidas Hyundai Creta – 40.457 unidades vendidas

Fonte: Fenabrave

Renegade fica de fora do top 10

Um exemplo notável de queda no desempenho de vendas entre os SUVs é o Jeep Renegade, que foi um sucesso estrondoso quando lançado, mas agora está na modesta 14ª posição no ranking da Fenabrave, com cerca de 8 mil unidades a menos do que o décimo colocado na lista dos 10 carros mais vendidos em 2023.

Leia também: 17 km por LITRO na cidade? 10 carros flex mais econômicos do Brasil