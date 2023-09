17 km por LITRO na cidade? 10 carros flex mais econômicos do Brasil

Com o recente aumento nos preços dos combustíveis, como a gasolina, é provável que o etanol siga a mesma tendência de alta. Diante disso, muitos motoristas estão buscando carros mais econômicos como uma estratégia para reduzir impactos inevitáveis em seus respectivos bolsos. Sendo assim, é fundamental estar bem informado sobre os carros flex mais eficientes disponíveis no mercado brasileiro. Confira o top 10 desta categoria, a seguir.

Confira a lista com os 10 carros do tipo Flex mais econômicos do país. | Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Economia na escolha do seu carro

Na hora de comprar um carro, muitos optam por aparência, conforto, itens de segurança e até desempenho. Mas em se tratando de tempos econômicos difíceis, fazer uma escolha inteligente envolve optar por veículos flexíveis que ofereçam maior eficiência e baixo consumo de combustível, que resultará em um impacto muito mais leve no bolso do novo dono do automóvel.

Com este pensamento em mente, separamos, logo abaixo uma lista com os 10 carros flex mais econômicos no Brasil, que não só ajudam no aspecto financeiro, mas também contribuem para a preservação do meio ambiente.

Eficiência no momento certo

Nesse contexto, é essencial estar bem informado sobre os carros flexíveis mais eficientes disponíveis no mercado brasileiro. Uma ferramenta valiosa para ajudar nessa escolha é a tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), elaborada pelo Inmetro.

Essa tabela fornece dados essenciais, como eficiência energética e consumo, para mais de 850 modelos e versões. A métrica utilizada é o consumo energético médio em MJ/km, onde valores mais baixos indicam uma maior eficiência.

Conheça os 10 carros flex mais econômicos no Brasil

1. Renault Kwid

Com um índice de 1,36 MJ/km, é um verdadeiro exemplo de economia, chegando a oferecer até 15,7 km/l com gasolina.

2. Peugeot 208

Com 1,37 MJ/km, combina estilo e economia, entregando até 16,3 km/l com gasolina.

3. Chevrolet Onix Plus

Registrando 1,40 MJ/km, oferece uma impressionante média de até 17,5 km/l com gasolina.

4. Volkswagen Polo

Com 1,42 MJ/km, apresenta um desempenho notável e pode alcançar até 16,4 km/l com gasolina.

5. Fiat Cronos

Com um índice de 1,42 MJ/km, é uma opção econômica, entregando até 16,1 km/l com gasolina.

6. Fiat Mobi

Com 1,44 MJ/km, oferece uma condução eficiente e pode chegar a até 15,5 km/l com gasolina.

7. Chevrolet Onix Plus (Turbo)

Com 1,44 MJ/km, combina potência e economia, atingindo até 16,9 km/l com gasolina.

8. Chevrolet Onix

Registrando 1,45 MJ/km, entrega uma direção econômica, com uma média de até 16,6 km/l com gasolina.

9. Volkswagen Virtus

Com 1,47 MJ/km, une conforto e economia, oferecendo até 15,9 km/l com gasolina.

10. Chevrolet Onix (Turbo)

Registrando 1,50 MJ/km, une desempenho e economia, com uma média de até 16,1 km/l com gasolina.

Benefícios além do Bolso

Escolher um carro flex mais econômico não só ajuda no orçamento pessoal, mas também tem um impacto positivo no meio ambiente. Em um cenário de flutuações de preços de combustíveis, ter um veículo eficiente é uma estratégia inteligente.

Portanto, na próxima vez que você considerar a troca ou aquisição de um carro, leve em consideração a eficiência energética e os modelos mais econômicos disponíveis no mercado brasileiro. Essa escolha não só economizará dinheiro, mas também ajudará a proteger nosso ambiente.

