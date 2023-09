Muitos brasileiros sonham em ter o seu primeiro carro zero quilômetros. Entretanto, nem sempre é possível em razão dos altos preços aplicados no Brasil. Existe um grupo de pessoas que irão ter o direito de comprarem carros de até R$ 300 mil com descontos exclusivos — essa mudança irá auxiliar na vida de milhares de pessoas! Saiba que grupo é este e quem tem direito ao benefício.

Carros de até 300 MIL poderão ser comprados com desconto por este grupo; entenda | Foto de Julian Hochgesang na Unsplash

Estas pessoas podem comprar carros com desconto

Está sendo analisado na Câmara dos Deputados a elevação do tempo máximo de carros PcD. Logo, os brasileiros que são portadores de deficiências ou algum tipo de doença que se encontra na lista oficial do Governo — podem obter descontos na compra de seus respectivos veículos e o teto será elevado para até R$ 300 mil.

Logo — o projeto visa realizar o ajuste do valor máximo dos carros que contém benefícios fiscais aos brasileiros com deficiência. Até então, o valor do teto é de R$ 200 mil. Este texto ainda está sendo analisado e caso passe por todas as etapas — há de alterar a Lei de Isenção do IPI.

A deputada responsável pelo texto é a Rosângela Moro (União-SP). Em sua defesa ela afirma que o teto estipulado não condiz com as condições do Brasil. Haja vista que há uma alta na inflação e a alta do dólar, o que acaba ocasionando empecilhos na compra do carro.

Por mais que seja um texto novo, tudo indica que ele será aprovado brevemente. Haja vista que ele chegou até à comissão há menos de 07 dias. O mesmo será analisado posteriormente pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Muitos parlamentares não concordam com o projeto — há um embate entre as opiniões.

Quem tem direito a este benefício?

Este benefício é de direito aos brasileiros com algum tipo de deficiência. Dentro desse texto encontra-se cerca de 47 doenças e deficiências. Dependendo do tipo de deficiência, a responsabilidade pela direção é herdada pelo responsável legal que seja capaz de dirigir o veículo.

Estas são algumas doenças que garantem o benefício:

Câncer

Artrose

Autismo

AVC

Esclerose Múltipla

Escoliose Acentuada

Hanseníase

Doenças Neurológicas

Síndrome do Manguito Rotador

Talidomida

Tendnite crônica

Tuberculose ativa

Hérnia de Disco

Linfomas

Neoplasia maligna

Neuropatias diabéticas

Ponte de Safena (quando há sequelas ou limitações)

Renal Crônico com uso de fístula

Reumatoide

AVE

Bursite e Tendnite graves

Contaminação por radiação

Doença de Paget em estados avançados

Doença de Parkinson

Doença renal, do fígado ou do coração

Doenças Degenerativas

Bem como também de alguns tipos de deficiências:

Amputações

Cegueira

Deficiência Mental (severa ou profunda)

Encurtamento de membros ou más formações

Lesões com sequelas físicas

Mastectomia

Paralisia Cerebral

Quadrantectomia

Tetraparesia

Tetraplesia

Deficiência Visual

Deformidades congênitas ou adquiridas

Paralisia irreversível e incapacitante

Paraplegia

Poliomielite

Próteses internas e externas

Tudo indica que até o fim do ano este projeto seja analisado e aprovado. O intuito é beneficiar ainda mais os brasileiros portadores dessas deficiências.

