Você encontrará o AMOR em setembro? Astrologia responde

Setembro é um mês conhecido por estar atrelado a mudanças consideráveis no que diz respeito à astrologia. E, com ele, chegam também as oportunidades e as energias que estão ligadas ao campo amoroso.

Estas energias e oportunidades, por sinal, irão atingir todos os signos e, portanto, quem tem interesse nesse tipo de assunto não pode deixar de conferir o conteúdo a seguir.

Nele, estão listadas todas as previsões astrológicas para cada signo que faz parte do zodíaco.

A astrologia sempre tem revelações surpreendentes a fazer | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que a astrologia revela para os primeiros 6 signos, em relação ao amor em setembro

Áries

Este mês, as “previsões amorosas” estão muito favoráveis para este signo, uma vez que já nos primeiros dias de setembro o planeta Vênus volta a se movimentar de forma direta, desbloqueando o poder de sedução dos arianos.

Eles estarão muito mais confiantes e poderão até retomar paqueras que estão estagnadas, sendo que a última semana do mês guarda um grande potencial para começar um relacionamento.

Quem já está em um relacionamento pode se ver diante de alguns desafios, mas nada que não possa ser superado com sutileza e diplomacia.

Touro

Touro também estará com tudo no amor, e o Sol, até o dia 22, deixará a sensualidade mais em alta. A primeira quinzena do mês, porém, exige uma comunicação cuidadosa, por causa do Mercúrio retrógrado, que é um acontecimento comum na astrologia.

Algumas pessoas do passado podem reaparecer, sendo a segunda quinzena o melhor momento para as paqueras.

Gêmeos

O amor também estará presente para Gêmeos, que estará mais comunicativo e charmoso por causa do planeta Marte.

O Sol, estando na casa do romance, irá potencializar os relacionamentos que já existem. E a vida sexual, de modo geral, estará mais intensa.

Câncer

O canceriano realmente poderá atrair uma pessoa especial, mas deve focar em seu crescimento antes de começar um relacionamento.

Se o relacionamento já existe, a dica é se preparar para enfrentar algumas situações, que poderão ser resolvidas com otimismo e praticidade.

Leão

As coisas irão melhorar conforme os dias passam, de modo que setembro será um ótimo mês para socializar e fazer novos contatos.

O final do mês pode ser envolvido por tensões, valendo a pena manter a calma, principalmente no amor.

Virgem

Plutão, estando retrógrado, pode deixar a busca por um relacionamento mais difícil, mas o Sol irá ajudar a manter o carisma de Virgem em alta.

Alguns empecilhos podem aparecer dentro dos relacionamentos que já existem, mas tudo irá se resolver.

E para a segunda metade do horóscopo, estas são as previsões

Libra

Marte deixará cada libriano sedutor, fazendo com que quem esteja solteiro consiga atrair mais olhares.

Nos relacionamentos existentes, tudo indica um mês animado, no quesito social.

Escorpião

Escorpião estará mais atento para novos amores, mas também espera que algumas decepções aconteçam.

Se a união amorosa já existe, o companheirismo e a alegria poderão ser compartilhados ainda mais.

Sagitário

Existem chances realmente altas de que um novo romance possa começar, seja com pessoas distantes ou com pessoas bem próximas.

O destaque estará no lado entusiasmado e sociável desse signo, o que irá facilitar a paquera e as aventuras.

Capricórnio

O capricorniano deverá ser cauteloso e criativo na hora de buscar um romance, que pode começar e também terminar de forma abrupta.

O final do mês pode trazer mudanças repentinas, valendo a pena ficar atento.

Aquário

O aquariano poderá se ver diante de um novo relacionamento, mas a astrologia diz que é importante pensar muito, antes de realmente se envolver de forma mais profunda.

Nos amores que já existem, o otimismo e animação irão marcar setembro.

Peixes

As oportunidades amorosas também estarão acompanhadas de desafios, principalmente na primeira quinzena.

Depois dessa fase, o amor tem tudo para florescer.

