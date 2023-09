Luto! Como jovem morreu em desafio do TikTok? Perigos da internet

Existem alguns desafios que surgem no TikTok, que atraem pessoas de todas as idades. Porém, um destes desafios recentemente levou à morte de um jovem, Harris Wolobah, de 14 anos nos Estados Unidos. Ele participou do controverso “One Chip Challenge”, um desafio novo que envolve comer uma tortilha feita com algumas das pimentas mais fortes do mundo.

Fique atento com os desafios do tiktok, eles podem ser perigosos. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estudante morre após participar de desafio viral do TikTok

O estudante chegou a se sentir mal ainda na escola. Sua mãe então o levou para casa, onde, o jovem veio a óbito. De acordo com a família, a dor que estão vivendo é intensa, expressando a forte ligação que tinham com Harris, descrito como “uma luz que iluminava a sala com sua presença e charme sutil”.

Que desafio é esse que culminou na tragédia?

O “One Chip Challenge” é um desafio no TikTok que envolve comer uma tortilha extremamente picante, produzida pela empresa Paqui. O snack é feito com as pimentas Carolina Reaper e Naga Viper, duas das mais picantes do planeta.

Embora a tag “#OneChipChallenge” acumule mais de dois bilhões de visualizações na plataforma, a Paqui alerta em seu site que o consumo do produto é destinado apenas a adultos e aconselha buscar atendimento médico em caso de dificuldade para respirar, desmaios ou náuseas prolongadas.

O que dizem as autoridades?

A Polícia que atendia o caso, informou que não pode fornecer a causa oficial da morte. A família de Harris relatou que uma autópsia está em andamento para determinar a causa exata do falecimento, suspeita-se de complicações relacionadas ao desafio.

Tamanha foi a repercussão do caso que o Sistema Escolar do Condado de Lafayette, em Louisiana, proibiu a presença do alimento em todos os campus do distrito após incidentes de estudantes precisando de atendimento médico por causa do desafio.

Como a comunidade está lidando com a situação?

Apesar da perda trágica, a comunidade onde Harris vivia tem oferecido apoio à família. Uma ação de arrecadação de fundos foi iniciada para ajudar nos custos do funeral do jovem, acumulando mais de R$103 mil reais até o momento. A família expressou gratidão pelo gesto, afirmando que a ajuda financeira alivia o ônus das despesas funerárias neste momento de grande dificuldade.

