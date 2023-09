Chegou a hora de ter um cartão BLACK! Chance termina dia 30

Cartão Black para você – Em uma jogada que promete agitar o competitivo mercado de cartões de crédito premium, o BTG Pactual está oferecendo uma oportunidade única para quem sonha em ostentar um cartão Black, mas esbarra nas exigências de renda. Até o dia 30 de setembro, o banco oferecerá um caminho alternativo, ligado ao investimento direto, para quem deseja obter o cobiçado cartão, com todos os seus benefícios exclusivos. Mas o que isso significa, na prática, para os potenciais consumidores? E quais são os detalhes dessa inovadora estratégia?

Através do BTG Pactual, é possível adquirir um cartão Black com mais facilidade até o último dia de setembro, ao realizar um investimento em renda fixa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como conseguir este cartão?

Tradicionamente, para ter um cartão Black em qualquer instituição financeira, os requerentes precisam comprovar uma renda mensal significativa, uma barreira que muitas vezes afasta potenciais clientes. No entanto, o BTG Pactual está quebrando esse paradigma com uma oferta tentadora: até o final deste mês de setembro, os interessados precisarão apenas fazer um investimento mínimo de R$ 5 mil no banco para terem acesso ao cartão Black. Esse investimento deve ser feito em algum dos modelos de renda fixa que a instituição financeira oferece, após a abertura de uma conta corrente.

Outro aspecto inovador dessa promoção reside na maneira como os limites do cartão são determinados. Segundo o banco, o cliente terá total autonomia para solicitar seu cartão Black diretamente pelo aplicativo do BTG Pactual, disponível tanto para dispositivos Android como para iOS. Uma vez que o investimento esteja feito, o cliente também poderá personalizar o limite de crédito do cartão, que estará diretamente relacionado ao valor investido. Esta é uma característica que oferece ao usuário um controle mais granular sobre seu teto de gastos, permitindo que ele ajuste o limite conforme suas necessidades financeiras.

Mas há um detalhe crucial a ser observado: o valor investido como limite do cartão ficará retido como garantia das operações. Ou seja, o cliente não poderá movimentar essa quantia enquanto for titular do cartão, a não ser que pague a fatura integralmente. Essa medida serve como uma garantia adicional para o banco e, indiretamente, pode favorecer a disciplina financeira do cliente.

Mais vantagens

Mas as vantagens não param por aí. Os novos portadores do cartão Black do BTG Pactual terão um ano inteiro sem mensalidades e ainda receberão 1% de cashback sobre o valor total da fatura. Além desses benefícios internos, os clientes também terão acesso a todas as vantagens típicas de um cartão de crédito Black, como entrada gratuita em salas VIP de aeroportos e outras condições especiais que costumam acompanhar esse tipo de cartão premium.

Portanto, a estratégia do BTG Pactual parece ser uma proposta ambiciosa e inovadora, que pode potencialmente alterar a dinâmica do mercado de cartões de crédito premium no Brasil. Ao oferecer uma alternativa baseada em investimento ao invés de renda, o banco está não apenas democratizando o acesso a um serviço exclusivo, mas também incentivando uma cultura de investimento entre seus clientes. A campanha permanecerá ativa até o dia 30 de setembro, o que significa que os interessados devem agir rápido para aproveitar essa oportunidade única.

