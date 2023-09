Tem uma boa ideia? Governo pode liberar parte dos R$ 66 Bi para te ajudar

O Governo Federal está com planos para conseguir focar em promover a inovação tecnológica em nosso país. O MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) fez o anunciou de uma abertura no valor de R$ 66 bilhões de crédito com a taxa de juros totalmente atrativas para financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil.

Vale destacar que a taxa de juros nominal é de 4%, acrescida da Taxa Referencial, vale também destacar que é um dos patamares mais baixos que já teve na história. O principal objetivo é garantir condições mais favoráveis para os empreendedores e as empresas que gostam e apostam nas inovações.

Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) já comemorou a medida e também o potencial para alavancar a atividade inovadora, ele até comentou “É o menor juros da história, juro nominal de apenas 4%”.

Governo libera valores para investimentos em pesquisa e desenvolvimento

Todos os valores alocados em investimentos em pesquisa e desenvolvimento é da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e também do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ou seja, as taxas de juros para essa inovação estavam em torno de 9% pela Finep e chegavam a 15% pelo BNDES.

São cerca de R$ 16 bilhões que serão liberados através dos editais, sem a obrigação de reembolso. Além disso, essa parcela do montante também deseja promover projetos bons que podem ficar no papel devido as preocupações na área de finanças.

Já em relação ao assunto das propostas que buscam um financiamento mais convencional vai ter o prazo de reembolso de até 16 anos com a carência de até 4 anos para poder começar a pagar. Essa liberação dos recursos precisa ocorrer ainda no mês de setembro para beneficiar projetos em áreas como inteligência artificial, combustíveis sustentáveis para aviação, produção de hidrogênio verde e também a digitalização da economia e outras.

Caso você tenha uma boa ideia para o desenvolvimento do nosso país é a sua oportunidade para aproveitar que o Governo Federal está disponibilizando esses recursos.

