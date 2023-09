Custava 25 centavos, mas hoje vale R$ 3 MIL e você pode ter este objeto em casa

As moedas brasileiras são mais do que apenas dinheiro e valor, são peculiaridades que mostram a realidade da história e da diversidade cultural do país. E uma dessas características que foram mais notáveis foram os materiais utilizados ao longo do tempo: bronze, aço inoxidável, materiais biodegradáveis e alumínio.

Ressaltando que as moedas – frequentemente – mostram imagens de figuras históricas, símbolos nacionais, animais, por isso que essas moedas se tornaram pequenas obras de arte e que podem valer um grande valor, pois contam a história do Brasil.

No entanto, você sabia que tem uma moeda de 25 centavos que pode valer bem mais do que o valor que está descrito? É isso mesmo que você leu! E não é uma moeda antiga, ela pode valer muito pelo erro de fabricação que acabou gerando uma moeda única e se tornou muito procurada pelos colecionadores.

Essa moeda de 25 centavos é conhecida como “mula” e pode valer até 3 mil reais.

veja a moeda de 25 centavos que pode valer bem mais. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moeda ‘mula’ de 25 centavos

Essa moeda que se chama “mula” é bem diferente das outras moedas tradicionais de 25 centavos. Ela é da cor prata, e tem um hexágono no centro e uma combinação de desenhos.

Ou seja, enquanto um lado da moeda possui as características normais da moeda do valor de 25 centavos, o outro lado tem o mesmo desenho da moeda de 50 centavos, que é a efígie e um ramo de folhas sob listras.

Erro de cunhagem

Essa mistura de duas moedas em apenas uma única foi através de um erro de cunhagem que ocorreu no ano de 1998 quando algumas moedas de 50 centavos foram prensadas juntamente com o molde da moeda de 25 centavos.

O resultado final foi uma moeda híbrida que ficou mais conhecida como “mula” por ser estéril e assim não conseguiu gerar descendentes.

Veja também: Moeda de 25 CENTAVOS espanta todo mundo com valor altíssimo

Moeda Rara

A moeda “mula” é muito difícil de ser encontrada já que foram produzidas por poucas unidades e muitas delas já foram recolhidas pelo Banco Central. Por isso que essa moeda é bastante valorizada por todos numismatas, que são os colecionadores de moedas.

Conforme as informações de alguns especialistas, o valor dessa moeda mula depende muito do estado de conservação da moeda, e pode chegar até 3 mil reais.

Veja também: Antes, esta moeda valia apenas 5 centavos! Hoje vale mais de 500 reais