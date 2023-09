Receita contra o colesterol alto: suco simples de 3 ingredientes

Existem algumas receitas naturais que podem ajudar quem tem colesterol alto, dentre outros problemas de saúde, é o caso desse suco que contem apenas 3 ingredientes. Mas, é claro, que esta receita é apenas uma forma alternativa que deve ser utilizada para auxiliar o tratamento que o médico prescreveu. Ou seja, não substitui a ida a um profissional especializado e a realização de exames médicos.

Tendo isso em mente, aprenda aqui como preparar o suco.

Aprenda receita caseira para diminuir colesterol (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Receita caseira que pode ajudar a reduzir o colesterol

Além do acompanhamento médico tem algumas receitas caseiras que podem auxiliar na redução do colesterol. Esse suco além de prático pode ser benéfico pra quem está com o colesterol acima do desejado.

Aprenda:

Suco para mau colesterol

Ingredientes

3 ramos de salsinha;

2 folhas de espinafre;

4 cenouras.

Modo de preparo

Se você possuir uma centrífuga de alimentos, simplesmente processe os ingredientes para extrair o suco e consuma-o. No entanto, se você não tiver uma centrífuga, comece lavando os ingredientes e cortando-os em pequenos pedaços.

Em seguida, adicione-os ao liquidificador junto com água.

Após isso, bata até obter uma mistura homogênea.

Se desejar, acrescente gelo.

Pronto! Agora que seu suco está pronto, já pode saboreá-lo.

Será que você está com o colesterol alto? Veja os sintomas

Em muitos casos, o colesterol alto pode ter sido herdado geneticamente, porém existem alguns hábitos que podem aumentar o colesterol, como consumir muita fritura e bebidas alcoólicas, levar uma vida sedentária, excesso de peso e alto nível de estresse.

Embora geralmente o indivíduo não demonstre fisicamente apresentar colesterol alto e não seja notado nem por ele ou por outras pessoas, passando despercebido até que o crescimento da placa de ateroma estreita e entope as artérias, dificultando a circulação sanguínea, podem surgir algum sintomas que merecem cuidado. São eles:

Cansaço;

Dor de cabeça;

Falta de ar;

Dor no peito e palpitações;

Doenças cardiovasculares.

Algumas placas instáveis podem se romper, liberando seu conteúdo no sangue e formando coágulos que podem ocasionar infarto do coração ou derrame cerebral.

Como prevenir o colesterol alto

A necessidade de prevenção envolve adotar um modo de vida saudável desde a juventude, com ênfase em manter uma dieta equilibrada e praticar regularmente de exercícios físicos. É relevante destacar que as lipoproteínas LDL são geradas principalmente no fígado, o que significa que em situações específicas, pode ser indispensável o uso de medicamentos específicos para diminuir seus níveis.

Para identificar o colesterol alto, indica-se a realização de exames de sangue para analisar os níveis de Colesterol Total (CT), Triglicerídeos (TG) e Colesterol da Lipoproteína HDL. Manter exames de rotina em dia é fundamental para identificar a condição e iniciar o tratamento antes que ocorra complicações mais graves.